Duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Dziś wczesnym popołudniem pracownicy firmy budowlanej uszkodzili rurociąg Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W związku z tym nastąpiła przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców części dzielnicy. Wznowienie dostaw planowane jest około godz. 2:00.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazało, że w wyniku uszkodzenia rurociągu przez firmę wykonującą prace budowlane nastąpiła przerwa w dostawie energii cieplnej w rejonie Zabłocia.
Jak poinformowało przedsiębiorstwo, prowadzone prace nie były związane z działalnością MPEC.
Przerwa w dostawie ciepła dotyczy budynków przy ulicach:
- Portowa 43, 45
- Przemysłowa 1, 12, 13
- Romanowicza 1, 5, 11
- Ślusarska 3, 5, 6, 8, 9, 9A
- Zabłocie 19A, 19B, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35
Wznowienie dostaw planowane jest na jutro - 22 października, około godziny 2:00.