Duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Dziś wczesnym popołudniem pracownicy firmy budowlanej uszkodzili rurociąg Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W związku z tym nastąpiła przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców części dzielnicy. Wznowienie dostaw planowane jest około godz. 2:00.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazało, że w wyniku uszkodzenia rurociągu przez firmę wykonującą prace budowlane nastąpiła przerwa w dostawie energii cieplnej w rejonie Zabłocia. 

Jak poinformowało przedsiębiorstwo, prowadzone prace nie były związane z działalnością MPEC.

Przerwa w dostawie ciepła dotyczy budynków przy ulicach:

  • Portowa 43, 45
  • Przemysłowa 1, 12, 13
  • Romanowicza 1, 5, 11
  • Ślusarska 3, 5, 6, 8, 9, 9A
  • Zabłocie 19A, 19B, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35

Wznowienie dostaw planowane jest na jutro - 22 października, około godziny 2:00.