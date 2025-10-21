Duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Dziś wczesnym popołudniem pracownicy firmy budowlanej uszkodzili rurociąg Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W związku z tym nastąpiła przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców części dzielnicy. Wznowienie dostaw planowane jest około godz. 2:00.