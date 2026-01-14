Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z awarią ciepłowniczą w Szczecinie. "Szacowane przywrócenie ogrzewania: 17.01. Ogranicz wychładzanie pomieszczeń" - podkreślono.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dlaczego usuwanie awarii potrwa tak długo?

Osiedle Zawadzkiego Klonowica położone jest około 5 km na północny zachód od centrum Szczecina. Dostawy ciepła i ciepłej wody są tam wstrzymane od dziś do sobotniego poranka.

"Przerwa potrwa około 3 dni, bo awaria wystąpiła na sieci magistralnej, czyli tej o największej średnicy. I chociaż sama naprawa nie będzie trwała długo, to opróżnienie sieci z gorącej wody i przygotowanie do naprawy, a potem ponowne napełnienie znacznie wydłużają czas przerwy w dostawach ciepła" - przekazała Szczecińska Energetyka Cieplna w mediach społecznościowych.

Awaria utrudnia życie mieszkańcom następujących ulic: Klonowica, Litewskiej, Marlicza, Św. Ottona, Polskiego Czerwonego Krzyża, Romera, Szafera, Zawadzkiego i Wojska Polskiego.

W związku z awarią RCB rozesłało do mieszkańców Szczecina alert o treści: "Uwaga! Awaria sieci ciepłowniczej na os. Zawadzkiego i Klonowica w Szczecinie. Szacowane przywrócenie ogrzewania: 17.01. Ogranicz wychładzanie pomieszczeń".

Jak przetrwać w zimnym mieszkaniu?

Co powinni zrobić mieszkańcy ulic dotkniętych awarią? RCB przygotowało dla nich kilka porad. To m.in. sugestia, by nie otwierać bez potrzeby okien. Warto też skorzystać z elektrycznych grzejników lub koców termicznych.

"Jeśli temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej komfortowej, rozważ czasowe schronienie u rodziny/znajomych" - radzi RCB. Sugeruje też noszenie kilku warstw ubrań i picie ciepłych napojów.