Woda może być używana bez ograniczeń we wszystkich miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg Władysławowo-Jurata - poinformował Urząd Miasta we Władysławowie. W ubiegłym tygodniu w miejscowości wykryto skażenie wody bakteriami z grupy coli.

Woda z wodociągu Władysławowo-Jurata jest zdatna do użycia / Shutterstock

Dominika Kotowska z Urzędu Miasta we Władysławowie poinformowała we wtorek, że woda może być używana bez ograniczeń we wszystkich miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg Władysławowo-Jurata.

Chodzi o Władysławowo, Chłapowo, Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię, Juratę, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Czarny Młyn, Kaczyniec, Swarzewo i Gnieżdżewo.

Urząd Miasta we Władysławowie podał też, że uzyskał wyniki badań potwierdzających prawidłową jakość wody z próbek pobranych od środy 27 do piątku 29 sierpnia.

Próbki pobierano w 15 punktach kontrolnych na terenie gminy Władysławowo, gminy Puck i gminy Jastarnia.

Przydatność wody do spożycia potwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku - podał we wtorek magistrat we Władysławowie.

Jednocześnie przedstawicielka urzędu poinformowała, że uruchomiona na czas sytuacji związanej z niezdatnością wody do spożycia specjalna Infolinia przestaje funkcjonować.

We wtorek tydzień temu stwierdzono we Władysławowie skażenie wody bakteriami z grupy coli.

Przez kilka dni część mieszkańców Władysławowa i okolic nie mogła używać do celów spożywczych wody pochodzącej z fragmentu wodociągu Władysławowo-Jurata.



