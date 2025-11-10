Słupscy policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi z Ustki zatrzymali dwóch 23-latków z powiatu słupskiego. Mężczyźni przewozili samochodem blisko 15 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około miliona złotych. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia.
Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy słupskiej policji podkomisarz Jakub Bagiński, funkcjonariusze z wydziału kryminalnego we współpracy ze strażnikami granicznymi ustalili, że młodzi mężczyźni mogą posiadać znaczne ilości zakazanych substancji i próbować je przewieźć.
Policjanci wytypowali trasę przejazdu i pojazd, którym mieli się przemieszczać 23-latkowie, a następnie zatrzymali go do kontroli na terenie gminy Potęgowo - powiedział podkomisarz Bagiński.
Podejrzenia potwierdziły się. W aucie mundurowi znaleźli reklamówki wypełnione narkotykami. Było w nich blisko 15 kilogramów różnych substancji psychotropowych i odurzających, w tym 3-CMC, 4-CMC, ketamina, amfetamina, NEP, kokaina i marihuana. Ich wartość na czarnym rynku oszacowano na blisko milion złotych.
Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i przygotowania ich do wprowadzenia do obrotu. Kierowca skody odpowie dodatkowo za prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji działających podobnie do alkoholu.
Sąd zastosował wobec 23-latków tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi im od dwóch do dwunastu lat więzienia.