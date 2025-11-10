Słupscy policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi z Ustki zatrzymali dwóch 23-latków z powiatu słupskiego. Mężczyźni przewozili samochodem blisko 15 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około miliona złotych. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia.

Słupscy policjanci, wspólnie ze strażnikami granicznymi zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy przewozili samochodem blisko 15 kg narkotyków. / KMP Słupsk / Policja

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy słupskiej policji podkomisarz Jakub Bagiński, funkcjonariusze z wydziału kryminalnego we współpracy ze strażnikami granicznymi ustalili, że młodzi mężczyźni mogą posiadać znaczne ilości zakazanych substancji i próbować je przewieźć.

Policjanci wytypowali trasę przejazdu i pojazd, którym mieli się przemieszczać 23-latkowie, a następnie zatrzymali go do kontroli na terenie gminy Potęgowo - powiedział podkomisarz Bagiński.

Mieli w samochodzie reklamówki pełne narkotyków. Młodzi mężczyźni w rękach policji

Podejrzenia potwierdziły się. W aucie mundurowi znaleźli reklamówki wypełnione narkotykami. Było w nich blisko 15 kilogramów różnych substancji psychotropowych i odurzających, w tym 3-CMC, 4-CMC, ketamina, amfetamina, NEP, kokaina i marihuana. Ich wartość na czarnym rynku oszacowano na blisko milion złotych.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i przygotowania ich do wprowadzenia do obrotu. Kierowca skody odpowie dodatkowo za prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji działających podobnie do alkoholu.

Sąd zastosował wobec 23-latków tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi im od dwóch do dwunastu lat więzienia.