Żan Tabak został trenerem występujących w ekstraklasie koszykarzy Trefla. Niespełna 52-letni chorwacki szkoleniowiec, który prowadził sopocką drużynę na początku sezonu 2012/2013, podpisał kontrakt do 2025 roku.

Trener Żan Tabak / Jacek Szydłowski / PAP

Pochodzący ze Splitu Tabak był utytułowanym zawodnikiem. W latach 1989-1991 sięgnął z Jugoplastiką po triumf w Eurolidze, w 1992 roku na igrzyskach w Barcelonie wywalczył srebrny medal, a rok później w mistrzostwach Europy brązowy krążek.

Za oceanem grał od 1994 roku i w debiutanckim sezonie został mistrzem NBA w barwach Houston Rockets. Później występował jeszcze w Toronto Raptors, Boston Celtics i Indiana Pacers, a po powrocie do Europy w hiszpańskich klubach - Realu Madryt, Joventucie Badalona i Unicaji Malaga.

Pierwsze trenerskie szlify Chorwat również zbierał na Półwyspie Iberyjskim. Był asystentem w Realu oraz Sevilli, a w roli pierwszego szkoleniowca zadebiutował w drugoligowej Sant Josep Girona.

W lipcu 2012 roku Tabak przejął Trefla, jednak w listopadzie przeszedł do Caja Laboral Vitoria. Pracował także w Maccabi Tel Awiw, w 2019 roku powierzono mu obowiązki trenera reprezentacji Słowacji i w tym roku wrócił do Polski. Z Zastalem Zielona Góra został najpierw mistrzem, a następnie wicemistrzem kraju. Następnie prowadził San Pablo Burgos, ale w listopadzie 2021 roku jego umowa została rozwiązana.

Bardzo cieszymy się, że Tabak wraca do Trefla. Tak jak było wcześniej, tak i teraz trener, w ramach ustalanego budżetu, będzie miał decydujący głos w kwestii podejmowania decyzji kadrowych, a my będziemy go w tym wspierać. Przed podpisaniem kontraktu długo rozmawialiśmy. Trener ma ciekawy pomysł na zespół i jego grę. Mamy nadzieję, że uda nam się zbudować drużynę, która w przyszłych rozgrywkach sprawi dużo radości naszym kibicom - powiedział na klubowej stronie prezes Trefla Marek Wierzbicki.

W obecnym sezonie sopocianie nie zdołali zakwalifikować się do play off - zajęli ostatecznie 10. miejsce.