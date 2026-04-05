W nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Owśnice w powiecie kościerskim (Pomorskie) doszło do tragicznego wypadku. 17-letni kierowca samochodu zginął po uderzeniu w przydrożne drzewo. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

/ PSP Kościerzyna /

Do wypadku doszło około godziny 1:55 w nocy z soboty na niedzielę. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, która natychmiast skierowała na miejsce patrol.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 17-letni kierowca Toyoty Aygo poruszał się drogą gminną z Owśnic w kierunku drogi K20 do miejscowości Korne.

Z nieustalonych przyczyn zjechał na lewe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo.

Kierowca bez uprawnień

Okazało się, że nastolatek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

W wyniku odniesionych obrażeń młody mężczyzna zginął na miejscu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.