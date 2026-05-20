Wiosenne ocieplenie wywabiło z kryjówek jadowitych mieszkańców Gdyni. Żmije pojawiają się już nie tylko w lasach, ale też na osiedlowych chodnikach i w piaskownicach. Służby miejskie wydały pilny apel i przypominają o jednej kluczowej zasadzie: pod żadnym pozorem nie rób tej rzeczy.

Coraz więcej żmij zygzakowatych w Gdyni. Sprawdź, jak rozpoznać jadowitego węża, jak się zachować podczas spotkania i co zrobić w przypadku ukąszenia / Shutterstock

W Gdyni coraz częściej pojawiają się żmije zygzakowate, które wychodzą z lasów na obrzeża osiedli, a nawet do piaskownic i na chodniki.

Te jadowite węże nie są agresywne i atakują tylko w obronie, dlatego ważne jest zachowanie spokoju i unikanie dotykania ich.

Spotkanie żmii najlepiej zgłosić Straży Miejskiej, która przetransportuje węża w bezpieczne miejsce z dala od ludzi.

Więcej najnowszych i najważniejszych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Gdynia , miasto otoczone niemal w połowie terenami leśnymi, od lat stanowi miejsce, gdzie dzika przyroda funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Wraz z ociepleniem klimatu i wydłużającym się sezonem wegetacyjnym, mieszkańcy coraz częściej napotykają żmije zygzakowate . Są one zwierzętami zmiennocieplnymi, które w cieplejsze dni stają się bardziej aktywne i opuszczają swoje kryjówki, by wygrzewać się w słońcu.

Można je wtedy spotkać na polanach, leśnych ścieżkach, a także tam, gdzie tereny zielone sąsiadują z zabudową mieszkaniową, w tym na obrzeżach osiedli, w piaskownicach czy na chodnikach - przestrzega Leonard Wawrzyniak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki Społecznej Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni.

Żmije zygzakowate nie należą do zwierząt agresywnych i na ogół unikają kontaktu z człowiekiem. Atakują wyłącznie w sytuacji, gdy czują się zagrożone - najczęściej po przypadkowym nadepnięciu lub próbie schwytania. Służby miejskie apelują, aby w przypadku spotkania z wężem zachować spokój i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Najlepszym rozwiązaniem jest spokojne oddalenie się i pozostawienie zwierzęcia w spokoju.

Nie wolno podchodzić, dotykać ani próbować przepędzać żmii - radzi przedstawiciel gdyńskich służb.

Jeżeli wąż pojawi się na posesji lub w pobliżu miejsc szczególnie uczęszczanych przez ludzi, należy skontaktować się ze Strażą Miejską pod numerem alarmowym 986. Specjalistyczny ekopatrol odłowi zwierzę i przeniesie je w bezpieczne miejsce, z dala od zabudowań.

Jak rozpoznać żmiję zygzakowatą?

Żmija zygzakowata (Vipera berus) to jedyny jadowity wąż występujący na terenie Polski. Najłatwiej rozpoznać ją po charakterystycznym zygzaku biegnącym przez cały grzbiet - wzór ten może być czarny, brązowy, szary lub miedziany.

Wąż posiada płaską, trójkątną głowę z wyraźnie zaznaczonymi szparami słuchowymi oraz wzorem w kształcie litery V, Y lub X na czubku głowy.

Cechą odróżniającą żmiję od innych węży są pionowe źrenice w oczach.

Dorosłe żmije osiągają długość od 50 do 80 cm, przy czym samce są zazwyczaj mniejsze od samic. Ubarwienie może być bardzo zróżnicowane, od szarości i brązów, przez rudości, aż po jednolicie czarne osobniki.

Gdzie można spotkać żmije?

Żmija zygzakowata występuje na terenie całej Polski, zarówno na nizinach, jak i w górach - nawet w najwyższych partiach Tatr. Najczęściej spotykana jest na obrzeżach lasów, polanach, łąkach, wrzosowiskach, torfowiskach oraz w okolicach starych pni i kamieni.

Latem żmije są szczególnie aktywne, wygrzewając się w słońcu i polując na drobne ssaki, jaszczurki czy żaby.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost populacji żmii w Polsce, co specjaliści wiążą z coraz cieplejszymi i dłuższymi latami.

Jak zachować się podczas spotkania z żmiją?

/ Shutterstock

Podczas spacerów po terenach zielonych warto zachować szczególną ostrożność. Najwięcej przypadków ukąszenia zdarza się przypadkowo - podczas nadepnięcia na węża lub próby jego schwytania. Żmija zygzakowata atakuje tylko w ostateczności, gdy nie ma możliwości ucieczki lub czuje się zagrożona. Przed atakiem często ostrzega syczeniem.

Aby zminimalizować ryzyko spotkania żmii na własnej posesji, zaleca się regularne koszenie trawy i utrzymywanie porządku.

W naturze warto nosić wysokie buty i długie spodnie, nie wkładać rąk do dziur, szczelin czy pod kamienie oraz uważnie obserwować otoczenie, zwłaszcza podczas zbierania grzybów lub jagód.

Jak uniknąć ukąszenia żmii? Praktyczne porady

Zakładaj wysokie, zakryte buty i długie spodnie podczas spacerów po łąkach, lasach i wrzosowiskach.

Przed zbieraniem jagód, malin lub grzybów załóż rękawiczki i bluzę z długim rękawem.

Pilnuj dzieci podczas wypraw do lasu - powinny poruszać się za dorosłymi.

Unikaj wygrzewających się w słońcu węży - omijaj je szerokim łukiem.

Nie próbuj łapać ani płoszyć żmij - w razie spotkania spokojnie się oddal.

Co zrobić w przypadku ukąszenia przez żmiję?

Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą najczęściej dotyczy stóp, łydek, dłoni lub przedramion. W miejscu ukąszenia pojawiają się dwa ślady po zębach jadowych, ból, zaczerwienienie, zasinienie i obrzęk.

Mogą wystąpić również objawy ogólne: nudności, wymioty, ból głowy, gorączka, spadek ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca czy duszności. Najbardziej niebezpieczne są ukąszenia w twarz i szyję.

W przypadku ukąszenia należy:

zachować spokój, by nie przyspieszać rozprzestrzeniania się jadu,

unieruchomić pokąsaną kończynę i ułożyć ją powyżej poziomu serca,

usunąć biżuterię z miejsca ukąszenia,

zastosować zimny okład,

jak najszybciej wezwać pomoc medyczną lub udać się do szpitala,

transportować poszkodowanego w pozycji leżącej.

Nie należy wysysać jadu, nacinać rany ani uciskać miejsca ukąszenia. W 30-60 proc. przypadków żmija kąsa "na sucho", czyli bez wstrzyknięcia jadu, jednak zawsze konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Ochrona prawna i rola żmij w ekosystemie

Żmija zygzakowata objęta jest w Polsce ochroną gatunkową. Zabijanie, okaleczanie lub celowe płoszenie tych zwierząt jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością karną oraz finansową.

Żmije odgrywają ważną rolę w ekosystemie, ograniczając populację gryzoni. Gdyby wytępić węże, populacja gryzoni z całą pewnością by wzrosła - podkreśla przedstawiciel gdyńskich służb.

Węże w Polsce - jak je rozpoznać?

Oprócz żmii zygzakowatej w Polsce występują trzy inne gatunki węży, które nie są jadowite: