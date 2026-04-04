Do poważnego wypadku doszło w piątkowy wieczór w Ujsołach na Śląsku. W wyniku zderzenia dwóch samochodów i potrącenia pieszych rannych zostało sześć osób, w tym dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Jednym z uczestników był nietrzeźwy kierowca.

/ Śląska policja /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, do wypadku doszło w piątek kilkanaście minut po godzinie 21 w miejscowości Ujsoły (woj. śląskie).

Według wstępnych ustaleń policji, jeden z kierowców zatrzymał się, aby przepuścić grupę pieszych. W tym momencie w jego samochód uderzyło jadące z przeciwka drugie auto.

Siła uderzenia była tak duża, że pojazd się odbił, wjechał na chodnik i potrącił wracających z kościoła pieszych.

Wśród potrąconych była dziesięcioosobowa grupa, która wracała z wieczornego nabożeństwa. Łącznie rannych zostało sześć osób: pięciu pieszych, w tym dziecko, oraz jeden z kierowców.





Policja bada sprawę

Na miejscu przez całą noc pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków.

Prace zakończyły się dopiero w sobotę przed godziną 6 rano.

Wiadomo już, że jeden z kierowców był nietrzeźwy. Służby nie ujawniają szczegółów dotyczących stanu zdrowia poszkodowanych.

