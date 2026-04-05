Co najmniej 18 osób zostało rannych, w tym wiele ciężko, po tym jak samochód wjechał w tłum uczestników parady w New Iberia w stanie Luizjana – poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne biuro szeryfa.  

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejsca, gdzie odbywał się festiwal z okazji Laotańskiego Nowego Roku - trzydniowego festynu organizowanego cyklicznie w okresie Wielkanocy, obejmującego parady uliczne, koncerty oraz liczne wydarzenia kulturalne. 



Policja stanowa zatrzymała 57-letniego Todda Landry’ego, który prowadził pojazd. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia samochodu pod wpływem środków odurzających, nieostrożnej jazdy oraz 18 zarzutów nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała pierwszego stopnia.  

Dodatkowo odpowie za posiadanie w pojeździe otwartego pojemnika z alkoholem. Badanie alkomatem wykazało u niego stężenie alkoholu na poziomie 0,137 promila, podczas gdy dopuszczalny limit w większości stanów USA wynosi 0,08 promila.

Przebieg wypadku

Według relacji świadków, samochód najpierw powoli zbliżył się do uczestników parady, sprawiając wrażenie, że dołącza do kolumny. 

Nagle jednak gwałtownie przyspieszył i wjechał w tłum. 

Wszystko wydarzyło się w jednej chwili - relacjonowała jedna z osób obecnych na miejscu. Wśród poszkodowanych znalazły się także osoby jadące wózkiem golfowym.

Gubernator Luizjany Jeff Landry oraz prokurator generalna stanu Liz Murrill zapewnili o wsparciu dla poszkodowanych i podziękowali służbom za szybką reakcję. 

Organizatorzy festiwalu odwołali sobotnie koncerty i wstrzymali sprzedaż alkoholu. 

„Jesteśmy głęboko zasmuceni tym, co się stało, modlimy się za ofiary oraz ich rodziny”- czytamy w komunikacie.

Biuro szeryfa parafii Iberia poinformowało, że działanie kierowcy nie było umyślne

Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności wypadku. Organizatorzy nie wykluczają, że niedzielna część festiwalu zostanie ograniczona wyłącznie do ceremonii religijnych oraz działalności stoisk gastronomicznych.

Zobacz również: