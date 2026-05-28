Katowicki samorząd przeznaczy 80 tys. zł na wakacje nad Morzem Bałtyckim dla 44 dzieci z ogarniętej wojną Buczy oraz ich sześciu opiekunów. Decyzja zapadła podczas czwartkowej sesji rady miasta, jednak nie obyło się bez kontrowersji i ostrych słów. W głosowaniu udziału nie wziął radny Leszek Piechota z Prawa i Sprawiedliwości.

Po prawej: Ciała ukraińskich ofiar po rosyjskiej masakrze w Buczy / PAP/AA/ABACA / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Pomoc dla dzieci z miasta - symbolu rosyjskiej maskary

Bucza, położona niedaleko Kijowa, stała się jednym z najbardziej tragicznych symboli rosyjskiej agresji na Ukrainę. W czasie 33-dniowej okupacji miasta przez rosyjskie wojska zginęło tam - według Biura Prezydenta Ukrainy - 561 cywilów, w tym dzieci.

W 2022 roku Katowice i Bucza podpisały deklarację o współpracy, której ważnym elementem jest wsparcie humanitarne i społeczne.

Decyzja radnych i kontrowersje podczas sesji

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Katowice 27 z 28 radnych opowiedziało się za sfinansowaniem wakacji dla dzieci z Buczy i ich opiekunów.

W głosowaniu nie wziął udziału radny Leszek Piechota (PiS), który wcześniej wnioskował o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Swoją decyzję argumentował nadaniem przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych, co uznał za "skandaliczne" w kontekście zbrodni UPA na Polakach.

Wniosek radnego spotkał się z ostrą reakcją przewodniczącego rady Łukasza Borkowskiego (KO), który określił go jako "żenujący".

Wiceprezydent Katowic Maciej Stachura też nie krył oburzenia. Szanowny panie radny, jesteśmy przerażeni. Uderza pan w dzieci, które żyją w strefie wojny, w ciągłym zagrożeniu życia i zdrowia. To, co pan robi, jest oburzające, odrażające i haniebne. Tym dzieciom zabrano dzieciństwo, a pan chce im teraz jeszcze zabrać tydzień normalnych wakacji. Nigdy nie słyszałem na tej sali bardziej żenującego wystąpienia - powiedział Stachura.

Radny Piotr Pietrasz (PiS) podkreślił, że decyzje prezydenta Ukrainy powinny być rozpatrywane na szczeblu rządowym, a nie samorządowym, i nie powinny wpływać na pomoc dzieciom z Buczy.



Wakacje nad Bałtykiem i letnie atrakcje w Katowicach

Dzieci z Buczy wraz z opiekunami spędzą ponad tydzień w ośrodku harcerskim w Krynicy Morskiej, należącym do Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach. Organizacją wyjazdu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Katowicki samorząd przygotowuje się także do akcji "Lato w mieście", w ramach której przeznaczy prawie 4 mln zł na letnie atrakcje dla dzieci i młodzieży w Katowicach. W ofercie znajdą się m.in. półkolonie, wycieczki, warsztaty oraz zajęcia sportowe, naukowe i kreatywne.

W 2025 roku z tej formy wypoczynku skorzystało około 5,4 tys. młodych mieszkańców.