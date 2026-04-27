Policjanci z Gdańska zatrzymali 51-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę, którzy regularnie okradali nagrobki na cmentarzach w Gdańsku i Sopocie. Oboje usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Grozi im nawet 8 lat więzienia.

W minioną środę policjanci z Gdańska zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzieże metalowych elementów z nagrobków.

Jak ustalili śledczy, 25-letnia kobieta i 51-letni mężczyzna od lutego do kwietnia tego roku regularnie okradali groby na cmentarzach w Gdańsku i Sopocie.

35 zarzutów i policyjny dozór

Policjanci ustalili, że tylko na Cmentarzu Oliwskim para dokonała kradzieży aż 35 metalowych elementów, w tym krzyży i figurek. Skradzione przedmioty sprzedawali później na złomowisku.

Zatrzymani usłyszeli 35 zarzutów zbezczeszczenia miejsca spoczynku zmarłych. W trakcie przesłuchania przyznali się do winy.

W piątek prokurator zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakaz kontaktowania się ze sobą.

Za to, co zrobili, grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły zostać poszkodowane w wyniku tych kradzieży, o zgłaszanie się do Komisariatu Policji IV w Gdańsku.

Można też dzwonić po numer telefonu: 47 741 14 22.