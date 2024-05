​Święto wolności i praw obywatelskich zaplanowano od 1 do 4 czerwca w Gdańsku. Cztery dni obchodów to warsztaty, debaty, wykłady i spektakle zakończone koncertem. To uczczenie rocznicy wyborów parlamentarnych w 1989 roku, które były pierwszymi częściowo wolnymi wyborami i zapoczątkowały proces transformacji ustrojowej kraju z systemu komunistycznego do demokracji parlamentarnej.

/ Materiały prasowe Sercem Święta Wolności i Praw Obywatelskich są tereny postoczniowe, które były naocznym świadkiem transformacji ustrojowej w Polsce. Wydarzenia będą odbywać się w trzech przestrzeniach: Strefa społeczna na pl. Porozumienia Gdańskiego, Europejskie Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1, plac Solidarności. Warto się wybrać, bo będzie wiele atrakcji dla ciała i dla ducha. Ważne, żebyśmy w ten sposób budowali naszą wspólnotę, gdańską, ale też polską. Tradycyjnie od 2019 roku organizujemy te obchody wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Stawiamy na aktywność młodych ludzi - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Strefę społeczną tworzy dwieście organizacji pozarządowych z całej Polski. Można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez te organizacje. Są koła gospodyń wiejskich, organizacje młodzieżowe, lokalne, wyznaniowe, stowarzyszenia kobiecie i edukacyjne. To będzie taki set debat o aktywizmie społecznym w najróżniejszych odsłonach - wylicza Jacek Bendykowski z Fundacji Gdańskiej. We wtorek, 4 czerwca w południe zaplanowano symboliczne upamiętnienie narodzin polskiej demokracji w 35. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. Przygotowaliśmy spacery z bohaterami wydarzeń czerwca, tu w Europejskim Centrum Solidarności, będzie Zbigniew Janas, Bożena Staniszewska, Zbigniew Hołdys. Opowiedzą co to jest Drużyna Lecha, jak to było w 1989 roku. Gdańszczan i turystów zapraszamy 4 czerwca o 12 na Plac Solidarności, podniesiemy flagi i odśpiewamy wspólnie hymn - zapowiada Magdalena Mistat z Europejskiego Centrum Solidarności. Szczegółowy program obchodów znajduje się na stronie 4czerwca.gdansk.pl Zobacz również: Jawne konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli w Gdyni

