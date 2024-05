Przed południem w porcie w Okartowie na jeziorze Śniardwy doszło do wybuchu gazu na jachcie. Ranny został 82-latek, którego przewieziono do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wybuchu doszło w jednym z portów w Okartowie na jeziorze Śniardwy na Mazurach. Jak informują strażacy nie był to wybuch butli, a prawdopodobnie nagromadzonego gazu. Nie wiadomo, czy doszło do rozszczelnienia instalacji, czy być może kuchenka nie została odpowiednio zakręcona.

W zdarzeniu ranny został 82-latek, który został zabrany do szpitala. Jego życie nie jest zagrożone.

Po zniszczeniach widać, jak duża była siła wybuchu. Rozerwana została nadbudówka jachtu zarówno z lewej, jak i prawej burty.