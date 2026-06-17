Już 20 czerwca rozpocznie się 27. edycja LOTTO Gdynia Sailing Days. Przez sześć tygodni gdyńska marina będzie tętnić życiem, goszcząc nie tylko zawodników z całego świata, ale także tysiące kibiców, mieszkańców i turystów. Oprócz rywalizacji sportowej organizatorzy przygotowali bogaty program bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych, ekologicznych, zdrowotnych i rekreacyjnych.

/ Bartosz Modelski /

Choć sercem festiwalu pozostaną regaty, organizatorzy zadbali również o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Już podczas pierwszych dwóch weekendów w miasteczku regatowym pojawi się Fundacja WWF, która przygotuje strefę edukacyjną poświęconą ochronie Morza Bałtyckiego. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak codzienne wybory wpływają na środowisko naturalne i w jaki sposób można wspierać ochronę morskich ekosystemów.

Między 20 a 30 czerwca marina stanie się także przestrzenią dla wystawy fotograficznej "Ślady na wodzie", przygotowanej przez Fundację MARE. Zdjęcia pokażą zarówno piękno morskiej przyrody, jak i wyzwania związane z ochroną środowiska Bałtyku. Pod koniec miesiąca fundacja zorganizuje również specjalne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Miłośnicy nauki i eksperymentów będą mogli odwiedzić interaktywną strefę przygotowaną przez Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Na uczestników czekać będą m.in. falinator prezentujący proces powstawania fal, hydrofon umożliwiający słuchanie dźwięków pod wodą oraz stanowiska poświęcone bursztynowi i zjawiskom zachodzącym w Morzu Bałtyckim.

4 lipca do gdyńskiej mariny powróci Dzień Zdrowia organizowany wspólnie z Gdyńskim Centrum Zdrowia. Tegoroczna edycja poświęcona będzie profilaktyce chorób skóry oraz ochronie przeciwsłonecznej. Każdy zainteresowany będzie mógł bezpłatnie skorzystać z konsultacji i badań prowadzonych przez specjalistów.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. W dniach 6-8 lipca plaża miejska w Gdyni zamieni się w Miasteczko Radości programu PGE PolSailing. Dzieci i młodzież będą mogły spróbować swoich sił na symulatorze żeglowania, torze skimboardowym czy przy sterowaniu modelami łódek. Wszystko po to, by w przystępny sposób zachęcić do rozpoczęcia przygody z żeglarstwem.

Tegoroczna edycja jest również pierwszą organizowaną pod nazwą LOTTO Gdynia Sailing Days. Współpraca z marką LOTTO to nie tylko wsparcie największego żeglarskiego festiwalu w Polsce, ale także wspólne działania na rzecz popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia.

Ważnym punktem programu będzie także piknik "Żagle Bez Barier", który odbędzie się 16 i 17 lipca i jednocześnie zakończy Mistrzostwa Europy żeglarzy z niepełnosprawnościami. Na wodach Zatoki Gdańskiej najlepsi europejscy zawodnicy będą rywalizować w klasie Hansa 303 zarówno w konkurencji jednoosobowej, jak i dwuosobowej. Sam piknik będzie okazją do poznania żeglarstwa dostępnego dla każdego - w programie znajdą się między innymi zajęcia praktyczne, wyjścia na wodę, nauka wiązania węzłów oraz spotkania z instruktorami i zawodnikami.

Finałowe dni LOTTO Gdynia Sailing Days przyniosą kolejne atrakcje. Do mariny powróci Fundacja MARE ze strefą ECOMARINAS poświęconą zrównoważonemu żeglowaniu, a na plaży ponownie stanie Miasteczko Radości programu PGE PolSailing. Swoją obecność zaznaczy również Akademia Lotnika Polskiego Związku Narciarskiego, która po sukcesie ubiegłorocznej edycji ponownie przywiezie do Gdyni mobilną skocznię narciarską.

W tle wszystkich tych wydarzeń toczyć się będzie rywalizacja sportowa na najwyższym poziomie. W programie znalazły się między innymi Mistrzostwa Europy w klasie Finn, Mistrzostwa Świata Juniorów w olimpijskiej klasie 470, Test Event przed Mistrzostwami Świata World Sailing 2027 oraz Mistrzostwa Europy klasy Optimist.

LOTTO Gdynia Sailing Days po raz kolejny udowodni, że żeglarstwo to znacznie więcej niż sport. To przestrzeń do edukacji, integracji, aktywnego wypoczynku i wspólnego spędzania czasu nad wodą. Jedno jest pewne - od 20 czerwca do 31 lipca w Gdyni nie będzie miejsca na nudę.



