Uniwersytet Gdański otrzyma niemal 15,5 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na gruntowny remont i rozbudowę Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie. Po zakończeniu inwestycji w budynku przy ul. Bitwy pod Płowcami 64 zamieszka 230 studentów i studentek – poinformowała rzeczniczka uczelni, Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Sopot: Remont i rozbudowa Domu Studenckiego nr 9 UG do 2028 roku

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Akademik, położony blisko plaży, od przełomu 2019 i 2020 roku był wyłączony z użytkowania. W 2024 roku uczelnia udostępniła go miastu na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Obecnie budynek składa się ze 181 niewielkich pokoi o niskim standardzie.

Jak podkreślił rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, modernizacja akademika to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkaniowe studentów oraz element polityki poprawy jakości studiowania na uczelni.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch nowych, czterokondygnacyjnych skrzydeł z piwnicami oraz przebudowę i remont istniejącego obiektu. Prace będą realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W nowym akademiku przewidziano cztery miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz jedno miejsce z możliwością adaptacji dla opiekuna takiej osoby.

Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma TEXOM z Krakowa, która do września ma przygotować dokumentację projektową. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na wrzesień 2028 roku. W 2026 roku na inwestycję zostanie przeznaczone 6 mln zł z przyznanych środków.

W roku akademickim 2025/2026 Uniwersytet Gdański oferował studentom 1326 miejsc w siedmiu domach studenckich. Zwykle każdego roku o jedno miejsce w akademiku na UG ubiegają się mniej więcej cztery osoby.