W zachodniej części Kazachstanu zidentyfikowano strukturę geologiczną, która może kryć nawet 4,7 miliarda ton ropy i gazu. To odkrycie porównywane jest do słynnego Kaszaganu, czyli jednego z największych złóż naftowych świata. Co to oznacza dla regionu i globalnego rynku energetycznego?

Nowe odkrycie z potencjałem na miarę Kaszaganu

Państwowa spółka KazMunayGaz poinformowała o odkryciu imponującej struktury geologicznej w obwodzie atyrauskim na zachodzie Kazachstanu. Według wstępnych szacunków złoże może zawierać nawet 4,7 miliarda ton węglowodorów. Eksperci zauważają, że pod względem budowy geologicznej to tzw. karbonatytowy masyw, przypominający pole naftowe Kaszagan - jeden z największych światowych projektów energetycznych ostatnich dekad.

W trakcie prac poszukiwawczych uzyskano przypływ gazu pod wysokim ciśnieniem, co potwierdza obecność bogatych zasobów. Przedstawiciele sektora naftowego podkreślają jednak, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie i wymaga dalszych badań, odwiertów oraz analiz.

Wydobycie - szanse i wyzwania

Złoża tego typu, choć potencjalnie niezwykle zasobne, należą do najbardziej wymagających technologicznie i kosztownych w eksploatacji. Przykład Kaszaganu pokazuje, że zagospodarowanie takiego pola to proces długotrwały i obarczony wieloma trudnościami. Wysokie ciśnienie, obecność toksycznych związków siarki i złożona struktura geologiczna - to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi musieli się mierzyć inżynierowie i geolodzy.

W przypadku Kaszaganu produkcja ruszyła z dużym opóźnieniem, a koszty projektu znacznie przekroczyły pierwotne założenia. Kazachstan współpracuje tu z międzynarodowymi koncernami paliwowymi, jednak nie obyło się bez sporów dotyczących kosztów i podziału zysków, które trafiły nawet do międzynarodowego arbitrażu.

Perspektywy dla Kazachstanu i światowej energetyki

Ewentualne potwierdzenie dużych zasobów w nowej strukturze może znacznie wzmocnić pozycję Kazachstanu na globalnym rynku surowców energetycznych. Eksperci ostrzegają jednak, że od odkrycia do rozpoczęcia wydobycia w przypadku tak wymagających złóż może minąć nawet kilkanaście lat. Według analiz Global Energy Monitor, przeciętny czas od odkrycia do wydobycia wynosi obecnie około 15 lat.

Kazachstan już dziś należy do światowej czołówki pod względem rezerw ropy naftowej - szacuje się, że posiada ok. 30 miliardów baryłek potwierdzonych zasobów, co daje mu miejsce w drugiej dziesiątce największych posiadaczy ropy na świecie. Kraj ten ma również znaczące rezerwy gazu ziemnego, jest światowym liderem w produkcji uranu i wydobywa m.in. węgiel, miedź i cynk.