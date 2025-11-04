Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak poinformował, że do sądu trafił akt oskarżenia wystosowany przeciwko Radosławowi R. ps. Zeszyt. Prokuratura zarzuca mężczyźnie udział w gangu oraz przemyt aż 932 kg marihuany z Hiszpanii do Polski.
Prokurator przekazał, że zadaniem mężczyzny było przygotowywanie pieniędzy na kupno narkotyków, przewiezienie ich do Hiszpanii, skup marihuany w tym kraju i przygotowanie jej do przemytu do Polski.
Radosław R. miał m.in. odpowiadać za hermetyczne pakowanie narkotyków w kilkukilogramowe paczki, a następnie ukrywanie ich w metalowej konstrukcji imitującej fragment przęsła mostu.