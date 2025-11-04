Śledczy: "Zeszyt" wynajął dźwig do załadowania konstrukcji z ukrytą marihuaną

Z ustaleń śledczych wynika, że "Zeszyt" wynajął dźwig do załadowania konstrukcji z ukrytą marihuaną do naczepy ciągnika siodłowego. Miał też kontaktować się z kierowcami tirów, zajmującymi się przemytem. Oskarżony był też w stałym kontakcie z pozostałymi członkami gangu i szczegółowo relacjonował im realizację akcji.

W tym celu R. używał aplikacji szyfrującej SkyECC, która miała posłużyć przestępcom do "tajnej i nienamierzalnej komunikacji". Kodowanie aplikacji SkyECC zostało jednak złamane przez funkcjonariuszy europejskich organów ścigania, a dzięki zabezpieczonym w toku śledztwa komunikatom udało się odtworzyć dokładne działanie przestępców.

Maj 2021: CBŚP Rozbija w Gdańsku zorganizowaną grupę przestępczą

W maju 2021 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Od tego czasu Radosław R. ukrywał się. Został zatrzymany na terenie Niemiec pod koniec czerwca 2025 roku., by następnie zostać sprowadzonym do Polski na mocy wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania.

Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.

Warto podkreślić, że jest to już drugi akt oskarżenia w sprawie gangu, który przed sądem odpowiada za przemyt w sumie ponad 2 ton marihuany. W głównym procesie na ławie oskarżonych zasiada osiem osób. Śledztwo w sprawie kontrabandy prowadzili pod nadzorem prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.