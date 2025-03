Wznowiono przeprawę promową przy zamkniętym Moście Siennickim w Gdańsku. Po g. 8 rano Żegluga Gdańska zdecydowała, że z powodu silnego wiatru i trudnych warunków na wodzie prom nie będzie kursował, wcześniej był uruchamiany wahadłowo.

/ fot. Grzegorz Mehring/ gdańsk.pl / Materiały prasowe

Od g. 14. prom kursuje zgodnie z rozkładem.

Most Siennicki, obok mostu wantowego oraz tunelu pod Martwą Wisłą, jest jedną z przepraw, którymi mieszkańcy gdańskich dzielnic: Stogów, Przeróbki i Górek Zachodnich mogą dostać się do centrum miasta. Co ważne - jedyną - którą można pokonać pieszo.

Po ponad dwóch tygodniach od zamknięcia mostu uruchomiono wzdłuż niego przeprawę promową.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie dla wschodniej strefy brzegowej. Ostrzeżenie ma obowiązywać do godz. 18 z prognozowanymi porywami wiatru dochodzącymi do 8 stopni w skali Beauforta.