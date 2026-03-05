Od 20 marca kierowcy w Gdyni muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Główny ciąg Estakady Kwiatkowskiego na odcinku między ulicami Morską i Hutniczą zostanie zamknięty. Przyczyną jest konieczność przeprowadzenia prac przy jednym z elementów konstrukcyjnych, którego stan techniczny zakwalifikowano jako awaryjny.

/ fot. Marcin Mielewski /ZDIZ Gdynia /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Estakada Kwiatkowskiego łączy gdyńskie dzielnice Oksywie, Obłuże oraz port z Grabówkiem i Obwodnicą Trójmiasta.

W czwartek zwołano konferencję prasową, na której poinformowano, że przegub estakady odpowiadający za dwie jezdnie głównego ciągu uległ poważnej degradacji.

Konstrukcja estakady jest tak zbudowana, że ten przegub odpowiada za dwie jezdnie głównego ciągu estakady. Zarówno z Obłuża, czyli północy Gdyni w kierunku ul. Morskiej, jak i od ul. Morskiej w kierunku północnym – wyjaśnił Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

W listopadzie ubiegłego roku zamontowano tymczasowe stalowe podpory, by odciążyć uszkodzony fragment.

Jest to podparcie tymczasowe. Ono nie może pozostać na dłuższy okres, dlatego że estakada w tym miejscu pracuje awaryjnie i łożyska nie działają tutaj tak, jak powinny. W związku z tym przed nami remont, który będzie trwał ponad trzy miesiące – dodał Felon.

Zmiany w organizacji ruchu

Na czas remontu (od 20 marca) główna jezdnia estakady zostanie zamknięta, a ruch skierowany na łącznice przy ul. Hutniczej.

Nowa organizacja będzie obejmować zmiany w sygnalizacji świetlnej oraz w układzie pasów ruchu. Bardzo prosimy kierowców o zwracanie uwagi, szczególnie na oznakowanie – zaapelował Rafał Studziński, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.

Prace obejmą rozbiórkę uszkodzonych wsporników, odtworzenie elementów betonowych, montaż nowych łożysk oraz wymianę dylatacji. Przewidziano także wykonanie systemu odwodnienia, odbudowę kap chodnikowych i pasów rozdziału oraz odtworzenie izolacji i warstw bitumicznych. Koszt remontu to około 2,2 mln zł.

Estakada Kwiatkowskiego, jako intensywnie eksploatowana droga powiatowa, wymaga kompleksowej modernizacji. Całkowite koszty inwestycji szacuje się na ok. 700 mln zł.

W lutym podpisano porozumienie z GDDKiA, która będzie pełnić funkcję doradczą i konsultacyjną w trakcie przygotowań do przebudowy estakady.



