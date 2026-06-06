Sześć wagonów pociągu towarowego wykoleiło się podczas jazdy manewrowej na stacji Jezierzyce Słupskie w woj. pomorskim - poinofrmował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A. Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez stację został wstrzymany.

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Do zdarzenia doszło w sobotę o godz. 12.40 na stacji Jezierzyce Słupskie - to trasa między Słupskiem a Lęborkiem.

Jak przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A., sześć wagonów pociągu towarowego wykoleiło się podczas jazdy manewrowej.

Wstrzymano ruch kolejowy na jednotorowej linii przebiegającej przez stację. Na miejsce skierowano służby i specjalistyczny sprzęt do wkolejania wagonów.

"Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica - Słupsk - Wrześnica" - przekazał Wilgusiak i dodał, że między Słupskiem a Wrześnicą tor jest zamknięty ze względu na prace modernizacyjne.

Z kolei za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk - Lębork.

Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń www.PortalPasazera.pl i na stronach przewoźników.

Powołano komisję kolejową, która wyjaśni okoliczności zdarzenia.

Badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało.

Mł. asp. Amadeusz Galus przekazał reporterowi RMF FM, , że policjanci kierują ruch na wyznaczone objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilkanaście godzin ze względu na konieczność użycia specjalistycznego sprzętu do usunięcia skutków zdarzenia.