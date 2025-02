W środę, 26 lutego w centrali Animal Helper w Gdańsku będzie można odebrać specjalną mieszankę ziarna, by samodzielnie pomagać ptakom wolno bytującym w mieście. Przygotowano 150 kg ptasiego pożywienia. Będzie je można odebrać między godz. 12.00, a 18.00 przy ul. Wita Stwosza 23/12 w Gdańsku Oliwie.

/ Animal Helper / Materiały prasowe

"Ptaki to niezwykle mądre i zaradne stworzenia. Do tego są niezwykle dostojne i fascynujące. Nie zawsze jednak mogą poradzić sobie same i wtedy z pomocą musimy przyjść my - ludzie" - zachęcają organizatorzy akcji.

Mieszkańcy Trójmiasta będą mogli odebrać specjalną mieszankę ziaren, by móc zdrowo dokarmiać ptaki. W skład mieszanki wchodzą nasiona, zboża i orzechy, przeznaczone jako pokarm dla zimujących dzikich ptaków.

Kruszona kukurydza, płatki pszenne, pszenica, sorgo, proso, łuskany owies, ziarna słonecznika, ziarna rzepaku i orzechy ziemne. To właśnie to jest dla ptaków dobre, a nie jak powszechnie wciąż się uważa: chleb i resztki jedzenia - przypomina Alicja Śmierzchalska z Animal Helper.

/ Animal Helper / Materiały prasowe

Jak dokarmiać ptaki?

Przede wszystkim należy robić to z głową, czyli wtedy, kiedy trzeba i tym, co rzeczywiście stanowi ptasie pożywienie. I właśnie o tym z mieszkańcami Trójmiasta będziemy rozmawiać w Gdańsku - mówią pracownicy Animal Helper.

Pierwsza w Polsce centrala 112 dla zwierząt niemal codziennie otrzymuje zgłoszenia dotyczące ptaków w potrzebie - rannych, osłabionych, chorych, także z powodu niewłaściwego pokarmu.

Stąd pomysł na akcję rozdawania ziaren. Porozmawiamy o ptakach, o tym, jak możemy im pomagać i jak im przy okazji nie zaszkodzić. Apelujemy też, by przychodzić z własnymi pojemnikami na karmę - dodaje Alicja Śmierzchalska z Animal Helper.

Akcja "Nakarm ptaki z Animal Helper" odbędzie się w środę 26 lutego w godzinach 12.00-18.00 w siedzibie Animal Helper w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 23/12.