Kolumbijska policja zatrzymała na lotnisku mężczyznę, który próbował przemycić kokainę pod... tupecikiem. Ukrył pod peruką prawie ćwierć kilograma tego narkotyku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło na lotnisku w Cartagenie. 40-latek zwrócił uwagę służb nerwowym zachowaniem i dość nietypową, bujną fryzurą. Chciał wsiąść do samolotu lecącego do Amsterdamu.

Najpierw za pomocą specjalnego urządzenia prześwietlono ubranie mężczyzny. Gdy nie znaleziono nic podejrzanego, mężczyznę zabrano na zaplecze. Tam uniesiono perukę 40-latka. Jak się okazało, pod tupecikiem była foliowa paczuszka z 220 g kokainy. Jej wartość wyceniono na 10 tysięcy euro. Do mediów społecznościowych trafił film z zatrzymania.