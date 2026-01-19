Funkcjonariusze z Pomorza zatrzymali grupę pseudokibiców, którzy w nocy z 17 na 18 stycznia zniszczyli kilkanaście elewacji w Wejherowie, Gdyni i powiecie puckim. Sprawcy malowali na budynkach symbole antagonistycznych drużyn piłkarskich.

Akcja policjantów z Pomorza. Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali pseudokibiców odpowiedzialnych za zniszczenie kilkunastu elewacji, na których malowali symbole antagonistycznych drużyn piłkarskich.

Sprawcy działali na terenie Wejherowa, Gdyni oraz powiatu puckiego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyźni mają na swoim koncie zniszczenie kilkunastu elewacji, na których namalowane były symbole kibicowskie należące do sympatyków klubów piłkarskich z Gdyni i Wejherowa.

W trakcie działań zatrzymano do kontroli pięć pojazdów, którymi podróżowało łącznie 18 pseudokibiców.

Zatrzymania i zabezpieczone dowody

Dwie osoby zostały zatrzymane. "Jedna z nich kierowała pojazdem pod wpływem środków odurzających, natomiast druga posiadała narkotyki" - informują policjanci.

Ponadto dwóch z legitymowanych mężczyzn miało aktywny zakaz wstępu na imprezy masowe. W pojazdach znaleziono pojemniki ze sprayem, kominiarki oraz odzież i akcesoria związane z barwami klubowymi.

Na razie nie wpłynęły zawiadomienia o zniszczeniu mienia od pokrzywdzonych, jednak policja zabezpieczyła materiał dowodowy i prowadzi czynności wyjaśniające.

"Niewykluczone, że osoby odpowiedzialne za to zdarzenie usłyszą zarzuty zniszczenia mienia. Zatrzymany kierowca odpowie również za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, natomiast pasażer za posiadanie środków odurzających" - przekazują funkcjonariusze.

Policja nadal analizuje zgromadzone dowody i ustala udział pozostałych osób w procederze.



