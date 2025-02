Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna podejrzany o to, że w piątek, w centrum Malborka (Pomorskie), próbował podpalić dwie osoby. Jedna z nich, 55-letnia kobieta, została poważnie ranna. Podejrzany, który nie przyznaje się do winy, trafił do aresztu na trzy miesiące.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Opisywane wydarzenie miało miejsce w piątek, 14 lutego, w Malborku. Czwórka bezdomnych nocowała pod schodami sklepu przy ul. Mickiewicza. Do śpiących podszedł mężczyzna i zaczął oblewać ich benzyną. Jak relacjonuje w komunikacie prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, jeden z pokrzywdzonych, 36-latek, obudził się i poczuł, że jego but i koc, którym był przykryty, zaczynają się palić. Ogień zajął także ubrania śpiącej obok 55-letniej kobiety. Wybudzony mężczyzna zaczął jej pomagać. W tym czasie sprawca uciekł. Bezdomna doznała poparzeń II i III stopnia. Śmigłowiec przetransportował ją do szpitala. Dwie pozostałe osoby, które również spały w tym miejscu, oddaliły się. Jak tłumaczy się podejrzany? Malborscy policjanci ustalili, że podpalaczem może być 39-letni Piotr J. Mężczyzna kupił na jednej ze stacji 0,6 l benzyny i wlał ją do butelki. Pijanego zatrzymano go nad ranem. Podejrzanemu postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa 55-latki i 36-latka. Mężczyzna nie przyznał się do zbrodni i wyjaśnił, że benzynę kupił, bo potrzebował jej do spalenia gałęzi na działce. 39-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu nawet dożywocie. Zobacz również: Pożar budynku wielorodzinnego na Pomorzu, ewakuowano 16 osób

Pijany podpalił dwie osoby. Policja zatrzymała sprawcę

Tragiczny pożar w Gdańsku. Znaleziono ciała dwóch kobiet

Przestępca ukrywał się na dachu. Policjanci ściągnęli go za pomocą wysięgnika