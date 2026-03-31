Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok ws. tragicznego wypadku z listopada 2024 r. Oskar I. – pijany i po narkotykach – wjechał wtedy autem w sześcioro pieszych. Jedna osoba zginęła.

Oskar I. (2L) na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Słupsku / Piotr Kowala / PAP

Oskar I. został skazany na 7 lat i 7 miesięcy więzienia. Mężczyzna odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i posiadanie 21 gramów marihuany. Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Katarzyna Sikorska-Löwe ukarała Oskara I. dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dodatkowo mężczyzna ma zapłacić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5 tys. zł i 1 tys. zł, a także 1,5 tys. zł grzywny oraz nawiązki na rzecz pokrzywdzonych. Weronika, która w wypadku doznała ciężkich obrażeń, ma otrzymać 20 tys. zł. Kacper, Monika, Maksym po 3 tys. zł, natomiast Paweł - 1,5 tys. zł.

Oskarżony Oskar I. (C) na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Słupsku / Piotr Kowala / PAP

Sąd nie kwestionował zeznań świadków, uznał je za spójne. W sprawie słuchani byli biegli. Sąd nie znalazł podstaw, by kwestionować wydane przez nich opinie. Były one spójne, logiczne, konsekwentne. Pozwoliły dokonać jednoznacznych ustaleń faktycznych - mówiła sędzia Sikorska-Löwe. Wymierzoną karę uznała za "wystarczającą do tego, by oskarżony zrozumiał naganność swojego postępowania", a jednocześnie za "odstraszającą" innych potencjalnych sprawców do popełnienia podobnych czynów.

W sądzie obecne były rodziny zmarłego w wypadku żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej oraz oskarżonego. Ten wyrok jest za niski za tę krzywdę, za mojego syna i pozostałych pokrzywdzonych. Kara powinna być jak najwyższa - mówiła po wyjściu z sali rozpraw matka ofiary wypadku.

Oskar I. stracił panowanie nad BMW

Do wypadku doszło w nocy z 2 na 3 listopada 2024 r. na ul. Nad Śluzami w Słupsku na Pomorzu. 20-letni wówczas Oskar I., kierując osobowym BMW, na łuku drogi stracił panowanie nad autem i uderzył w barierki oddzielające jezdnię od chodnika.

Samochód dachował, potrącając sześć idących chodnikiem osób. Śmierć na miejscu poniósł 24-letni Szymon, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozostałych pięć osób w wieku 23-26 lat trafiło do szpitali w Lęborku i Słupsku. Obrażenia jednej z kobiet były ciężkie.



Oskar I. miał ponad 1,5 promila w organizmie. Znajdował się także pod wpływem marihuany.