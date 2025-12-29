W Sztumie (Pomorskie) zapalił sie budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, a droga krajowa nr 55 jest częściowo nieprzejezdna. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
W poniedziałek przed południem wybuchł pożar w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sztumie (Pomorskie).
Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwa, a sytuacja jest dynamiczna.
Jak poinformowały służby ratunkowe, wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani z płonącego budynku.
Z powodu prowadzonej akcji gaśniczej oraz obecności pojazdów ratunkowych, na drodze krajowej nr 55 w rejonie Sztumu wprowadzono ruch wahadłowy.
Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w tym miejscu.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.