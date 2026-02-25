Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał, że zatrzymany przez CBA prezydent Częstochowy jeszcze w środę usłyszy zarzut dotyczący korupcji i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Dalsze czynności są zaplanowane na czwartek. Wtedy też dopiero prokuratura wyda komunikat w tej sprawie.

Krzysztof M., prezydent Częstochowy / Waldemar Deska / PAP

Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany w środę przez CBA.

To już dziewiętnasta osoba podejrzana w tej sprawie.

Krzysztof M. jest prezydentem miasta od 2010 roku. Został zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zarzut dotyczący korupcji

W środę CBA zatrzymało prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. w związku ze śledztwem ws. korupcji, w którym zarzuty usłyszało dotąd kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w środę wieczorem w TVN24, że zatrzymany jest 19 osobą podejrzaną w tej sprawie. Poinformował, że jeszcze w środę prezydent Częstochowy usłyszy zarzut i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Dalsze czynności są zaplanowane na czwartek, wówczas będzie też wydany komunikat prokuratury dotyczący tej sprawy.

Korneluk zaznaczył, że przed ogłoszeniem zarzutu podejrzanemu nie będzie informował o jego treści. Wskazał jedynie, że sprawa dotyczy korupcji w Częstochowie, głównie zamówień publicznych realizowanych w tym mieście.

O tym, czy prokuratura wystąpi o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego, zadecyduje ocena materiału dowodowego dokonana przez prokuratora prowadzącego postępowanie.

Zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy

O zatrzymaniu prezydenta Częstochowy poinformował w środę przed południem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Samorządowiec został zatrzymany w Częstochowie, w okolicy miejsca zamieszkania.

Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik poinformował w środę, że do czasu wyjaśnienia sprawy przez śledczych p rezydent Częstochowy został zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy.

Krzysztof M. jest prezydentem Częstochowy od 2010 r. W wyborach samorządowych w 2024 r., startując z komitetu Lewicy, w drugiej turze wyborów pokonał kandydatkę PiS Monikę Pohorecką. Obecna kadencja jest jego czwartą na tym stanowisku.

Zatrzymany wicemarszałek śląski i b. wiceprezydent Częstochowy

W październiku 2024 r. w ramach tego samego śledztwa CBA zatrzymało byłego wicemarszałka woj. śląskiego i byłego wiceprezydenta Częstochowy Bartłomieja S. Przedstawiono mu kilka zarzutów korupcyjnych i prania brudnych pieniędzy. Dotyczą one zarówno pełnionej przez niego funkcji wicemarszałka, jak i okresu, gdy był wiceprezydentem Częstochowy. Po zatrzymaniu i aresztowaniu Bartłomiej S. zrezygnował z funkcji wicemarszałka. Został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej.

Bartłomiej S. w maju 2025 r. opuścił areszt. Prokuratura zastosowała wówczas wobec niego inne środki zapobiegawcze - poręczenie majątkowe w wysokości 400 tys. zł, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi uczestnikami postępowania i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Pod koniec października 2025 r. zatrzymany został ówczesny przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz B., który był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Częstochowy w ostatnich wyborach samorządowych. Usłyszał pięć zarzutów dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz podżegania do wystawiania nierzetelnych faktur dotyczących usług świadczonych w trakcie kampanii wyborczych.

Prokuratura zastosowała wobec niego kilka środków zapobiegawczych - poręczenie majątkowe w wysokości 250 tys. zł, zawieszenie w pełnieniu funkcji publicznych, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz przebywania w wyznaczonych miejscach, a także zakaz opuszczania kraju.