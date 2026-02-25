Policja poinformowała, że obaj kierowcy zdołali wydostać się ze swoich pojazdów - i z zapadliska - jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Co najważniejsze, nikt nie ucierpiał w tym incydencie.

Samochody zostały wyciągnięte na powierzchnię po kilku godzinach.

Policja poinformowała, że spodziewa się zamknięcia tych dróg przez kilka dni. Istnieje możliwość powiększenia się zapadliska.

Przyczyna powstania ogromnej dziury pod jezdnią nie jest na razie znana.