Na ruchliwym skrzyżowaniu w mieście Omaha w USA powstało zapadlisko, które pochłonęło dwa samochody. Droga pozostaje zamknięta - służby obawiają się powiększenia się dziury. W incydencie nikt nie ucierpiał.
Wtorkowy incydent uchwyciły m.in. kamery monitoringu Uniwersytetu Nebraski. Była godzina 15:30 czasu lokalnego, na skrzyżowaniu 67. ulicy i Pacific Street w mieście Omaha w Nebrasce, samochody stały na czerwonym świetle.
Nagle pod dwoma z nich - srebrnym pickupem Dodge Ram i bordowym SUV-em marki Jeep - zapadła się ziemia. Ogromna dziura pochłonęła obydwa pojazdy.