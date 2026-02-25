Leon XIV podczas spotkania z księżmi z diecezji rzymskiej zaapelował, by uważali na "pokusę przygotowywania homilii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji". Przestrzegł także przed zbyt poważnym traktowaniem lajków oraz zawiścią klerykalną.

Papież Leon XIV / Abaca / PAP/EPA

Papież Leon XIV wezwał księży, by nie korzystali z AI przy pisaniu kazań.

Ostrzegł też przed utożsamianiem mediów społecznościowych z prawdziwym życiem.

Kolejne ostrzeżenie dotyczyło "zawiści klerykalnej". Czym ona jest? Dowiesz się z tego artykułu.

Więcej ciekawych informacji ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Papież Leon XIV spotkał się w ubiegłym tygodniu z duchowieństwem diecezji rzymskiej. Po wygłoszeniu przemówienia papież odpowiedział na pytania księży. "Był otwarty i szczery" - podkreśla w swej relacji Vatican News.



Leon XIV: Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie dzielić się wiarą

Leon XIV zaapelował do księży o czujność w konfrontacji ze sztuczną inteligencją i internetem. Ostrzegł też duchownych przed "pokusą przygotowywania homilii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji".

"Wszystkie mięśnie w ciele, jeśli ich nie używamy, jeśli nie poruszamy nimi, obumierają. Mózg musi być używany, więc nasza inteligencja również musi być trochę ćwiczona, aby nie utracić tej zdolności" - powiedział Leon XIV.

Dodał, że "wygłoszenie prawdziwej homilii to dzielenie się wiarą", a sztuczna inteligencja "nigdy nie będzie w stanie dzielić się wiarą".

Papież przestrzegał też księży przed utożsamianiem mediów społecznościowych z prawdziwym życiem. Powiedział, że jeśli ktoś "żyje życiem autentycznie zakorzenionym w Panu", oferuje światu coś wyjątkowego. Dodał, że "złudzeniem w internecie, na TikToku" jest traktowanie obserwujących i lajków jako autentycznej duchowej więzi.

Czym jest "zawiść klerykalna"?

Kolejna rada, jaką papież dał kapłanom, dotyczyła życia w braterstwie i przyjaźni oraz rozwijania międzyludzkich relacji. Ostrzegł ich jednak przed "jedną z chorób duchowieństwa na poziomie uniwersalnym", jaką jest "invidia clericalis", czyli zawiść klerykalna.

Wyjaśnił, że dzieje się tak, gdy "ksiądz widzi, że ktoś inny został powołany na proboszcza większej, piękniejszej parafii lub na wikariusza". Wówczas relacje się rozpadają i pojawiają się plotki.

Wszyscy jesteśmy ludźmi. Mamy uczucia, emocje, ale jako księża możemy dawać przykłady życia, w których kapłani są prawdziwymi przyjaciółmi, braćmi, a nie wrogami czy ludźmi obojętnymi wobec siebie - powiedział papież Leon XIV.