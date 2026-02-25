W niemieckim Heinsbergu zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Andrija Portnowa, byłego doradcy prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Portnow został zastrzelony w maju 2025 roku w pobliżu Madrytu.

Hiszpańscy i niemieccy policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo Andrija Portnowa.

Doradca prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza został zabity w maju w Hiszpanii.

Hiszpańska policja poinformowała o przełomie w śledztwie dotyczącym głośnego zabójstwa Andrija Portnowa. Domniemanego sprawcę zatrzymano w Heinsbergu, mieście położonym na zachodzie Niemiec, w wyniku międzynarodowej współpracy służb. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze z Madrytu oraz niemiecki Federalny Urząd Kryminalny. Szczegóły postępowania sądowego pozostają niejawne, a śledztwo objęto ścisłą tajemnicą.



Na nagraniu udostępnionym przez hiszpańską policję widać jak mundurowi rozpoczynają przeszukiwanie miejsca zamieszkania mężczyzny. "Wydano Europejski Nakaz Aresztowania oraz Europejski Nakaz Dochodzeniowy w celu przeprowadzenia przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego. Śledztwo jest nadal w toku w celu całkowitego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia" - przekazali funkcjonariusze.

Przeciwko Euromajdanowi i za aneksją Krymu

Do zabójstwa 52-letniego Portnowa doszło 21 maja 2025 r. przed szkołą w miejscowości Pozuelo de Alarcon, do której były polityk odwiózł swoje dzieci. Ukrainiec został postrzelony w plecy i głowę, a napastnicy - zabójca i jego dwaj wspólnicy - uciekli z miejsca zdarzenia.

W latach 2005-2010 Andrij Portnow kierował zespołem prawników ówczesnej premier Julii Tymoszenko, a w latach 2006-2010 zasiadał w parlamencie Ukrainy. Po 2010 roku objął stanowisko szefa głównego departamentu sądownictwa w administracji prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza, a następnie został zastępcą szefa tej administracji - podaje portal Kviy Independent.

Po obaleniu Janukowycza w wyniku rewolucji Euromajdanu w 2014 roku, Portnow opuścił Ukrainę - najpierw wyjechał do Rosji, a następnie do Austrii. W kolejnych latach mieszkał na przemian za granicą i na Ukrainie. W 2019 roku powrócił do kraju, jednak po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku ponownie opuścił Ukrainę, mimo obowiązującego zakazu wyjazdu dla mężczyzn w wieku poborowym.

W 2021 roku Portnow został objęty sankcjami przez Stany Zjednoczone w związku z zarzutami o udział w korupcji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) prowadziła wobec niego dochodzenie dotyczące domniemanego udziału w rosyjskiej okupacji Krymu. W marcu 2018 roku wszczęto przeciwko niemu postępowanie o zdradę stanu, które jednak później zostało umorzone.