Radosław Sikorski przedstawi w czwartek w Sejmie expose w sprawie polityki międzynarodowej. "Z całą pewnością nie będzie ono rutynowe" - zapowiadał wcześniej premier Donald Tusk. Czego możemy się spodziewać? Czy minister spraw zagranicznych postawi na wzmocnienie stosunków transatlantyckich, czy europejskich? Na te i inne pytania odpowie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Marcin Przydacz / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy kancelaria prezydenta i Ministerstwo Spraw Zagranicznych są blisko porozumienia? Czy dojdzie do kolejnego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim? Kiedy zapadną decyzje w sprawie ambasadorów?

Polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE - mówił w środę prezydent podczas corocznej odprawy dowódców wojskowych. Czy to oznacza, że jest szansa na podpis głowy państwa pod ustawą wdrażającą program? Czy Karol Nawrocki może podjąć decyzję wbrew Prawu i Sprawiedliwości, które jest przeciwne SAFE?

Zapytamy również o poszukiwanie przyszłego premiera w Prawie i Sprawiedliwości. Dlaczego Jarosław Kaczyński szuka teraz kandydata na premiera z PiS? Czy to próba odwrócenia uwagi od konfliktu w partii?

