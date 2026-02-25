Kijów oczekuje, że następna seria marcowych negocjacji w formacie trójstronnym nad zakończeniem wojny w Ukrainie, pozwoli "przenieść rozmowy na szczebel przywódców" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. "Prezydent Trump popiera tę sekwencję działań" - stwierdził Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

O czym Zełenski rozmawiał z Trumpem?

W środę wieczorem odbyła się rozmowa telefoniczna przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Poza Zełenskim i Trumpem "na linii" byli też specjalni wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner.

We wpisie na platformie X Zełenski zabrał głos po rozmowie z Trumpem. Podziękował zespołom negocjacyjnym za ich pracę i działania na rzecz pokoju. Zełenski wskazał też, o czym rozmawiał z amerykańskim przywódcą.

"Omówiliśmy kwestie, którymi nasi przedstawiciele zajmą się jutro w Genewie podczas spotkania bilateralnego, a także przygotowania do kolejnego spotkania pełnych zespołów negocjacyjnych w formacie trójstronnym na samym początku marca" - napisał prezydent Ukrainy.

Zełenski dodał też, że Kijów oczekuje, iż negocjacje trójstronne pozwolą przenieść rozmowy na szczebel przywódców. "Prezydent Trump popiera tę sekwencję działań. To jedyny sposób na rozwiązanie wszystkich złożonych i drażliwych kwestii oraz ostateczne zakończenie wojny" - dodał ukraiński przywódca.

W swoim wpisie prezydent Zełenski podkreślił też, że Ukraina bardzo ceni program PURL. Dodał, że "ta zima była najtrudniejsza dla Ukrainy", lecz kupowane od USA pociski do systemów obrony powietrznej "pomagają stawić czoła tym wyzwaniom i chronić ludzkie życie".

W ramach uruchomionego w sierpniu 2025 r. mechanizmu PURL kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie. Inicjatywa ta ma zapewnić Ukrainie zdolność do dalszego odpierania rosyjskiej napaści w czasie, gdy USA wstrzymały bezpośrednie przekazywanie temu krajowi pomocy wojskowej.

Tematy rozmów w Genewie

W czwartek w Genewie odbędzie się spotkanie ukraińskich i amerykańskich negocjatorów. Według Zełenskiego wśród tematów rozmów będzie Prosperity Package, czyli pakiet odbudowy Ukrainy i jego szczegóły. Prezydent zaznaczył, iż polecił negocjatorowi Rustemowi Umierowowi omówienie szczegółów kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją.

Poprzednia runda negocjacji Ukrainy, USA i Rosji odbyła się w Genewie 17-18 lutego. Uczestniczyli w nich też po raz pierwszy przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Była to kolejna tura trójstronnych rozmów rozpoczętych w styczniu.