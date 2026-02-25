Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose’em - poinformował w środowym komunikacie NBP. Tematem rozmów były m.in. kwestie związane ze współpracą banków centralnych obu krajów, a także aktualna sytuacja gospodarcza i finansowa na świecie.

Szef NBP spotkał się z ambasadorem USA w Polsce / NBP /

NBP dodał, że w spotkaniu udział wzięła również pierwsza wiceprezes NBP Marta Kightley oraz szefowa działu ds. handlu i inwestycji w ambasadzie USA Ashley Bartlett.

Podczas spotkania omówiono szereg kluczowych zagadnień dotyczących zarówno sytuacji makroekonomicznej w Polsce i Stanach Zjednoczonych, jak i współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami. Rozmowy dotyczyły także udziału Narodowego Banku Polskiego w pracach grupy G20 oraz współpracy banków centralnych Polski i USA.

Jednym z istotnych tematów były zmiany zachodzące w gospodarce globalnej oraz na rynkach finansowych. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na rosnącą rolę złota w rezerwach banków centralnych na całym świecie.

Ile złota ma NBP?

Na koniec stycznia 2026 r. wartość złota w posiadaniu NBP wyniosła ponad 313,72 mld zł. W przeliczeniu na euro było to prawie 74,5 mld euro, a na dolary - prawie 88,68 mld. W styczniu zarząd NBP wyraził zgodę na zwiększenie zasobów złota do 700 ton z 550 ton, które bank centralny miał na koniec 2025 r.