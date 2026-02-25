Polski Komitet Olimpijski stracił kolejnego strategicznego sponsora. Grupa Polsat Plus zdecydowała się zerwać umowę sponsorską wartą 5 milionów złotych - poinformował Przegląd Sportowy Onet. Oficjalnych komunikatów w tej sprawie jeszcze nie wydano, jednak informacja ta już wywołała poruszenie w środowisku sportowym. Czy nagrody dla olimpijczyków są zagrożone?

/ Wojtek Jargiło / PAP

Grupa Polsat Plus zerwała umowę sponsorską z PKOl wartą 5 mln zł.

Decyzja zapadła przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Oficjalnych komunikatów w tej sprawie jeszcze nie wydano.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Jak podał Przegląd Sportowy Onet, Grupa Polsat Plus zakończyła współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim. Prezes PKOl Radosław Piesiewicz miał wiedzieć o tej decyzji już 5 lutego, czyli jeszcze przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wartość umowy sponsorskiej wynosiła 5 milionów złotych.

Na razie żadna ze stron nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i rzecznik prasowy Telewizji Polsat, Tomasz Matwiejczuk, przekazał jedynie, że firma nie komentuje obecnie tej sytuacji.

Co z nagrodami dla sportowców?

Piesiewicz, jak przypomina Przegląd Sportowy Onet, już kilka dni temu na antenie telewizji wPolsce24 powiedział, że PKOl stracił dużego sponsora. Wówczas nie podał jego nazwy. Wyraził też nadzieję, że sponsor jednak przeleje pieniądze, bo są to środki na nagrody dla olimpijczyków.

Są sponsorzy, którzy są odpowiedzialni i chcą pracować, pomagać polskim sportowcom. My chcieliśmy zapewnić warunki finansowe jeżeli chodzi nagrody dla naszych sportowców i mam nadzieję, że ten sponsor, który wypowiedział nam umowę, po prostu przeleje środki, bo to są środki na nagrody zabudżetowane - mówił Piesiewicz w wywiadzie dla stacji wPolsce24.

Słabsza pozycja finansowa PKOl

Zerwanie umowy z Polsat Plus to kolejny cios dla finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku ze współpracy zrezygnowały spółki skarbu państwa, takie jak Polskie Porty Lotnicze, Tauron Polska Energia S.A., Krajowa Grupa Spożywcza S.A., Enea S.A. oraz PKP Intercity. Jako powód podawały utratę zaufania do Komitetu, wynikającą z kontrowersji medialnych wokół jego działaczy.

Podczas ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich w północnych Włoszech polscy sportowcy zdobyli cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy.