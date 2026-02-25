​Służby ratunkowe przeprowadziły skomplikowaną akcję ewakuacyjną na terenie budowy hotelu sieci Nobu przy ulicy Kraszewskiego w Krakowie - informuje "Gazeta Krakowska". Jeden z pracowników doznał ataku epilepsji, znajdując się na głębokości aż 18 metrów. Dzięki szybkiej reakcji strażaków i wykorzystaniu sprzętu znajdującego się na budowie, mężczyzna został bezpiecznie wydobyty na powierzchnię i przekazany pod opiekę medyków.

/ Facebook/ Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Kraków /

Pracownik budowy wymagał pilnej pomocy medycznej na głębokości 18 metrów.

Na miejsce zadysponowano strażaków z JRG 1 oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z JRG 3 Kraków.

Ewakuacja poszkodowanego odbyła się przy użyciu specjalistycznych noszy i dźwigu budowlanego.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do zdarzenia doszło 25 lutego 2026 roku około godziny 14:30 na terenie budowy przy ulicy Kraszewskiego w Krakowie. Powstaje tam luksusowy hotel sieci Nobu, założonej m.in. przez Roberta de Niro. Jeden z pracowników, znajdując się w głębokim wykopie, dostał ataku epilepsji. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Krakowie.

Wsparcie specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego

Ze względu na wyjątkowo trudne warunki i konieczność przeprowadzenia ewakuacji z dużej głębokości, do akcji dołączyła również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z JRG 3 Kraków. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu i przygotowali go do transportu.

Do wydobycia pracownika wykorzystano specjalistyczne nosze oraz dźwig znajdujący się na terenie budowy. Ratownik z JRG 3 nieustannie czuwał przy poszkodowanym, dbając o jego bezpieczeństwo podczas podnoszenia na powierzchnię. Cała operacja przebiegła sprawnie i bez dodatkowych komplikacji.

Po skutecznej ewakuacji, pracownik został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który udzielił mu dalszej pomocy.