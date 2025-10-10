Do tragicznego wypadku doszło w piątkowy wieczór w Aleksandrowie Łódzkim. Na ul. Wierzbińskiej czołowo zderzyły się dwa samochody. Nie żyje kierująca seatem, druga z kobiet w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

Do tragicznego wypadku doszło o godz. 17:48 na ulicy Wierzbińskiej (DK 72) w Aleksandrowie Łódzkim.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 69-letni kierowca samochodu audi z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z seatem.

Poszkodowanych zostało pięć osób. Niestety, mimo podjętej przez strażaków, ratowników medycznych i lekarzy reanimacji, życia 65-letniej kierującej seatem nie udało się uratować.

58-letnia pasażerka seata w stanie ciężkim została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR.

Seatem podróżowała też 14-letnia dziewczynka. Nie odniosła poważniejszych obrażeń