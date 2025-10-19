Dramatyczne chwile w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce. Podczas porannej przerwy jedenastoletni uczeń zadławił się kulką chleba - informuje "Głos Pomorza". Szybka i zdecydowana reakcja szkolnego konserwatora sprawiła, że udało się zapobiec tragedii. Dzięki prawidłowo udzielonej pierwszej pomocy chłopiec przeżył i po krótkim pobycie w szpitalach w Słupsku i Gdańsku wrócił już do domu.

Gdy na miejsce dotarła karetka, dziecko było już sine i krwawiło z nosa / Shutterstock

We wtorek, 15 października, 11-letni chłopiec zadławił się kulką z chleba w jednej ze szkół w Ustce.

Chłopiec poczuł się źle i wyszedł na korytarz, gdzie zaczął się dusić i nie mógł złapać oddechu.

Szybkiej pomocy udzielił konserwator szkoły, wykonując manewr Heimlicha, co uratowało życie dziecka.

Pomocy udzielił konserwator szkoły

Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 października. Jak relacjonuje w rozmowie z "Głosem Pomorza" matka chłopca, 11-latek zrobił kulkę z chleba i włożył ją do ust. Chwilę później poczuł się źle i wyszedł na korytarz. Tam zaczął się dusić - nie mógł złapać oddechu, sytuacja była bardzo poważna. To właśnie wtedy zareagował konserwator szkoły, który przeprowadził manewr Heimlicha - procedurę polegającą na uciskaniu nadbrzusza, która pozwala udrożnić drogi oddechowe.

Gdy na miejsce dotarła karetka, dziecko było już sine i krwawiło z nosa. Według ratowników medycznych to była ostatnia chwila na skuteczną pomoc.

Liczy się każda sekunda

Lekarze podkreślają, że w takich sytuacjach liczy się każda sekunda. Bohaterski pracownik szkoły ma zostać uhonorowany przez Urząd Miejski w Ustce za swoją postawę.

Po udzieleniu pomocy chłopiec najpierw trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Słupsku, a następnie został przetransportowany do szpitala w Gdańsku, gdzie wykonano bronchoskopię. Na szczęście lekarze nie stwierdzili obecności ciała obcego w drogach oddechowych i już kilka dni później dziecko mogło wrócić do domu.

Eksperci podkreślają, że w przypadku zadławienia kluczowa jest szybka reakcja i rozróżnienie, czy mamy do czynienia z zakrztuszeniem (gdy dziecko kaszle) czy zadławieniem (gdy nie może kaszleć, mówić ani oddychać). W tym drugim przypadku należy najpierw wykonać 5 uderzeń między łopatki, a jeśli to nie pomaga - 5 ucisków nadbrzusza, czyli manewr Heimlicha. W razie utraty przytomności konieczne jest natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji.