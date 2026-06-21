Pożar fabryki aerozoli w Charnowie w województwie pomorskim. Na miejscu jest 40 zastępów straży pożarnej. Trwa ewakuacja okolicznych mieszkańców - powiedział RMF FM rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Dawid Westrych. Informację otrzymaliśmy na naszą Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca pożaru fabryki / KM PSP w Słupsku / PAP

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Około godziny 12:40 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu zajmującego się produkcją aerozoli w miejscowości Charnowo, w powiecie słupskim, niedaleko Ustki. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów.

Ogniem objęty jest cały zakład.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano 40 zastępów straży pożarnej.

Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza.

Jak przekazał nam rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Dawid Westrych, w związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia.

Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w zakładzie oraz znajdujące się tam materiały, istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym. Strażacy prowadzą działania mające na celu ograniczenie zagrożenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

"Prosimy o pozostanie w domach"

Na ten moment nie ma osób poszkodowanych w związku z pożarem. Prowadzone jest stałe monitorowanie jakości powietrza przez służby. Specjalistyczna grupa chemiczna wykonuje pomiary i rozpoznanie w rejonie zdarzenia. O wszelkich zagrożeniach mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

"W związku z pożarem w Charnowie oraz możliwością występowania w powietrzu szkodliwych substancji, prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Zalecamy zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji mechanicznej" - zaapelował wójt gminy Ustka Rafał Konon na Facebooku.