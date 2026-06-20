W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi wcześniej utworami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Badania potwierdziły, że to rękopis słynnego kompozytora.

Fragment odnalezionego rękopisu Mozarta / KENZO TRIBOUILLARD/AFP / East News

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O odkryciu rękopisu Mozarta poinformowała francuska Biblioteka Narodowa. 44-stronicowy zeszyt zawiera siedem utworów na flet i harfę - ostatni pozostał nieukończony. Można w nim znaleźć też kilkanaście lekcji kompozycji. Były to ćwiczenia, które kompozytor zadawał codziennie francuskiej arystokratce, utalentowanej harfistce Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guinet. Była ona pierwszą znaną historykom osobą, którą Mozart uczył kompozycji.

Rękopisy Mozarta zidentyfikowano dzięki wytrwałości konserwatora działu muzyki Biblioteki Narodowej. Francois-Pierre Goy w rozmowie z AFP relacjonował, że niewielki zeszyt znalazł się w grupie ok. 20 pozycji, które miał zamiar przestudiować przed odejściem na emeryturę. Nie był opatrzony żadnym tytułem i wyglądał niepozornie.



Konserwatora zaintrygowało podobieństwo z elementami, które widział w rękopisach pedagogicznych Mozarta. Były to charakterystycznie nakreślone klamry (nawiasy łączące pięciolinie), zaokrąglone klucze wiolinowe i klucz basowy narysowany w odwrotną stronę niż rysuje się go we Francji.



Fragment odnalezionego rękopisu Mozarta / KENZO TRIBOUILLARD/AFP / East News

Przeczucia konserwatora potwierdziła ekspertyza Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu. Siedem nieznanych utworów Mozarta zostanie wykonanych po raz pierwszy w najbliższą niedzielę w Bibliotece Narodowej. Zagra je dwójka muzyków Orkiestry Filharmonicznej Radia Francuskiego.

Wykonanie siedmiu utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, zostanie wyemitowane w poniedziałek o godz. 15 na kanale France Musique francuskiego radia publicznego Radio France.