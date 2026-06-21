Marzysz o prawdziwym odpoczynku nad polskim morzem, ale przeraża Cię widok wszechobecnych parawanów? Istnieje azyl, który wciąż opiera się masowej turystyce. To plaża Stilo w pobliżu osady Osetnik – nazywana przez wielu ostatnią dziką plażą w Polsce. Odkryj wyjątkowe miejsce ukryte za pasem wydm Mierzei Sarbskiej, gdzie zamiast zgiełku kurortu usłyszysz wyłącznie szum fal i szelest sosnowego lasu.

Plaża Stilo: Ostatnia dzika oaza spokoju nad Bałtykiem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Plaża Stilo to jedna z ostatnich dzikich plaż nad Bałtykiem - bielutki piasek i zero tłumów czy parawanów!

Dotarcie tam to 2 km spacer przez pachnący sosnowy las w rezerwacie Mierzeja Sarbska - idealne na kontakt z naturą.

Na miejscu czeka latarnia morska Stilo, z której rozpościera się niesamowity widok na morze, lasy i wydmy.

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Polskie wybrzeże Bałtyku rozciąga się na niemal 800 kilometrów. Każdy fragment tej linii brzegowej ma swój niepowtarzalny charakter - od tętniących życiem kurortów, przez szerokie, rodzinne plaże, po dzikie, niemal nietknięte przez człowieka zakątki. Jednym z ostatnich takich miejsc jest plaża Stilo, nazywana przez wielu "ostatnią dziką plażą w Polsce".

Droga przez las do ukrytego raju

Plaża Stilo znajduje się około 10 kilometrów na zachód od Łeby w woj. pomorskim, w pobliżu niewielkiej wsi Osetnik. Aby dotrzeć do tego niezwykłego miejsca, trzeba przygotować się na spacer przez gęsty, pachnący żywicą sosnowy las. Trasa liczy około 2 kilometrów i prowadzi przez teren rezerwatu przyrody Mierzeja Sarbska, gdzie wysokie wydmy i stare drzewa tworzą niepowtarzalny mikroklimat.

Podczas wędrówki można napotkać jedną z najbardziej charakterystycznych latarni morskich nad polskim morzem. Latarnia Stilo, o wysokości 33 metrów, zbudowana ze stalowych elementów, przyciąga uwagę trójkolorowym malowaniem: czerwonym, białym i czarnym. W sezonie letnim obiekt jest dostępny dla turystów, a z jej szczytu rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na bezkresne morze i otaczające lasy.

Plaża Stilo - królestwo ciszy i białego piasku

Po dłuższym spacerze przez las, oczom odwiedzających ukazuje się szeroka, niemal pustynna plaża o śnieżnobiałym, sypkim piasku. To miejsce, gdzie nawet w szczycie sezonu letniego trudno spotkać tłumy turystów. Plaża oddalona jest o około 4 kilometry od najbliższych zabudowań, dzięki czemu zachowała swój naturalny, dziki charakter.

Stilo to prawdziwy raj dla tych, którzy pragną odpocząć od zgiełku i hałasu kurortów. Tutaj można rozłożyć ręcznik gdziekolwiek się chce, wsłuchać się w szum fal i zapomnieć o codzienności. Nie ma tu barów, głośników czy tłumu parawanów - jest za to spokój, kontakt z naturą i prawdziwy relaks.

Mierzeja Sarbska - rezerwat przyrody i wydmy

Szlak prowadzący do plaży biegnie przez wyjątkowy rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska. To jeden z najpiękniejszych fragmentów polskiego wybrzeża, porównywany przez wielu do słynnego Słowińskiego Parku Narodowego. Rezerwat chroni wąski pas wydm o szerokości do 1 kilometra, z których najwyższe osiągają ponad 24 metry nad poziomem morza. Od północy rezerwat graniczy z plażą, a od południa z jeziorem Sarbsko.

Podczas spaceru można poczuć intensywny zapach igliwia i żywicy, a po drodze znajdują się ławeczki, na których można odpocząć. Wydmy, las i morska bryza tworzą niepowtarzalną atmosferę, która sprzyja głębokiemu wyciszeniu.

Latarnia morska Stilo - symbol regionu

Latarnia morska Stilo / Shutterstock

Nad całą okolicą dominuje latarnia morska Stilo. To nie tylko ważny punkt nawigacyjny dla żeglarzy, ale także jedna z największych atrakcji turystycznych regionu. Wspinaczka na szczyt latarni to obowiązkowy punkt programu dla każdego, kto odwiedza Stilo. Z tarasu widokowego rozciąga się panorama na Bałtyk, lasy, wydmy i okoliczne wsie.

Latarnia została zbudowana na początku XX wieku i do dziś zachwyca oryginalną konstrukcją oraz kolorystyką. Jej widok towarzyszy turystom podczas całego pobytu na plaży.

Osetnik - spokojna osada na końcu świata

Osetnik, nazywany potocznie Stilo, to niewielka osada w gminie Choczewo, w województwie pomorskim. Miejscowość otoczona jest lasami, a od morza oddziela ją rezerwat przyrody. Dojazd do Osetnika nie należy do najłatwiejszych - najlepiej dotrzeć tu własnym samochodem, choć do pobliskiego Sasina kursują również autobusy z Władysławowa. Brak bezpośredniego połączenia kolejowego dodatkowo sprawia, że okolica nie jest oblegana przez turystów.

Osada ma długą historię sięgającą końca XVIII wieku. Przed II wojną światową znana była pod niemiecką nazwą Stilo-Kathen. Dziś Osetnik to jedno z najbardziej odludnych miejsc na polskim wybrzeżu, które przyciąga osoby szukające prawdziwego spokoju.