Rządowy plan prześwietlania portfeli lekarzy to walka z patologią czy bezprawne szczucie na medyków? Dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje plany rządu dotyczące ograniczenia lekcji religii w szkołach? Co robi RPO, by przeciwdziałać mowie nienawiści wobec społeczności ukraińskiej w Polsce? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. Zapraszamy!

Marcin Wiącek / Marcin Suchmiel / RMF FM

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Zarobki lekarzy znalazły się pod lupą Sejmu. Nowe przepisy mają wprowadzić jawność zarobków personelu medycznego.

Czy walka z patologiami w systemie ochrony zdrowia usprawiedliwia systemowe stygmatyzowanie całej grupy zawodowej? Czy Sejm naruszył konstytucyjne prawo lekarzy do prywatności i czy Biuro RPO zaskarży te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego?

Relacje polsko-ukraińskie przechodzą wyraźny kryzys, co widać nie tylko na szczeblu dyplomatycznym, ale i na polskich ulicach.

Jakie realne działania podejmuje Biuro RPO, aby przeciwdziałać fali ksenofobii i mowy nienawiści zalewającej przestrzeń publiczną?

Dlaczego RPO zdecydował się na interwencję i skierował pismo do premiera Donalda Tuska w sprawie ograniczenia lekcji religii?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.