W niedzielne popołudnie przywrócono normalny ruch pociągów na trasie łączącej Poznań i Berlin. W piątek na odcinku między Nowym Tomyślem a Opalenicą doszło do obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej. Do czasu usunięcia usterki część pociągów dalekobieżnych jeździła objazdami.

Pociąg PKP Intercity - zdjęcie ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

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Jak informowaliśmy wcześniej w piątek, po godz. 14 doszło do obniżenia sieci trakcyjnej na fragmencie trasy kolejowej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą (pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie).

Pociąg PKP Intercity wjechał na ten odcinek i wplątał się w obniżoną trakcję. Z uwagi na to, że do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Sieć trakcyjna została uszkodzona na odcinku około 1,2 km.

Wprowadzono komunikację zastępczą

Z powodu awarii przewoźnicy wprowadzili zastępcza komunikację autobusową, a część pociągów dalekobieżnych kursowała objazdami.

Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK przekazała w niedzielę PAP, że służbom technicznym udało się naprawić uszkodzoną sieć. Normalny ruch na linii przywrócono około godz. 14.40 - stwierdziła.

Do usunięcia usterki skierowano dwa pociągi sieciowe. Początkowo służby techniczne PKP PLK szacowały, że naprawa uszkodzonego fragmentu trasy może potrwać do poniedziałkowego poranka. Finalnie udało się jednak naprawić awarię wcześniej.