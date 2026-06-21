W niedzielne popołudnie przywrócono normalny ruch pociągów na trasie łączącej Poznań i Berlin. W piątek na odcinku między Nowym Tomyślem a Opalenicą doszło do obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej. Do czasu usunięcia usterki część pociągów dalekobieżnych jeździła objazdami.
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Jak informowaliśmy wcześniej w piątek, po godz. 14 doszło do obniżenia sieci trakcyjnej na fragmencie trasy kolejowej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą (pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie).
Pociąg PKP Intercity wjechał na ten odcinek i wplątał się w obniżoną trakcję. Z uwagi na to, że do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Sieć trakcyjna została uszkodzona na odcinku około 1,2 km.
Z powodu awarii przewoźnicy wprowadzili zastępcza komunikację autobusową, a część pociągów dalekobieżnych kursowała objazdami.
Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK przekazała w niedzielę PAP, że służbom technicznym udało się naprawić uszkodzoną sieć. Normalny ruch na linii przywrócono około godz. 14.40 - stwierdziła.
Do usunięcia usterki skierowano dwa pociągi sieciowe. Początkowo służby techniczne PKP PLK szacowały, że naprawa uszkodzonego fragmentu trasy może potrwać do poniedziałkowego poranka. Finalnie udało się jednak naprawić awarię wcześniej.