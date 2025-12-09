Strażacy uporali się z pożarem, do którego doszło we wtorek na terenie Portu Wojennego w Gdyni. Zapalił się tam kontener socjalny. Jak przekazała wieczorem Marynarka Wojenna, obecnie trwa dogaszanie.

Strażacy - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp Wojskowej Straży Pożarnej zostały skierowane do pożaru, który wybuchł we wtorek na terenie gdyńskiego Portu Wojennego.

Z informacji, jakie przekazała Marynarka Wojenna wynika, że ogień został opanowany, a obecnie trwa dogaszanie.