Strażacy uporali się z pożarem, do którego doszło we wtorek na terenie Portu Wojennego w Gdyni. Zapalił się tam kontener socjalny. Jak przekazała wieczorem Marynarka Wojenna, obecnie trwa dogaszanie.

  • Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl.

Trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp Wojskowej Straży Pożarnej zostały skierowane do pożaru, który wybuchł we wtorek na terenie gdyńskiego Portu Wojennego. 

Z informacji, jakie przekazała Marynarka Wojenna wynika, że ogień został opanowany, a obecnie trwa dogaszanie. 

Podkreślono, że na miejscu zapalił się kontener socjalny. 

Wiadomo, że ogień pojawił się w części zajmowanej przez 13. Dywizjon Trałowców, który należy do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Ta podlega pod Świnoujście - ich baza znajduje się jednak w Gdyni. 

Z kolei cytowany przez portal tvn24.pl, kpt. Damian Przybysz z dowództwa Marynarki Wojennej, przekazał, że nikt nie ucierpiał.  "Przyczyny pojawienia się ognia ustalane będą przez właściwe służby" - poinformowała Marynarka Wojenna.