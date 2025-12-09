W Sopocie rusza budowa nowoczesnego Centrum Kompleksowej Opieki nad Dziećmi z Chorobami Reumatycznymi. Inwestycja o wartości około 40 mln zł zapewni najmłodszym pacjentom z regionu dostęp do specjalistycznej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na europejskim poziomie.

/ Shutterstock

W Sopocie powstanie nowoczesne centrum opieki nad dziećmi z chorobami reumatycznymi.

Inwestycja zastąpi dotychczasowy oddział dziecięcy w Pomorskim Centrum Reumatologicznym.

Placówka zaoferuje kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację.

Budowa ma ruszyć pod koniec 2026 roku, a zakończenie planowane jest na koniec 2028 roku.

Projekt finansowany jest ze środków samorządu województwa, miasta Sopotu oraz funduszy europejskich.

Nowe Centrum Kompleksowej Opieki nad Dziećmi z Chorobami Reumatycznymi powstanie przy Pomorskim Centrum Reumatologicznym w Sopocie. Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni około 3 tys. mkw. zastąpi dotychczasowy oddział dziecięcy. W placówce znajdą się specjalistyczne poradnie reumatologiczne i rehabilitacyjne, nowoczesne pracownie diagnostyczne (USG, RTG, rezonans magnetyczny) oraz przestronne sale rehabilitacyjne wyposażone w zaawansowany sprzęt.

W budynku zaplanowano również oddziały stacjonarne - reumatologiczny i rehabilitacyjny dla dzieci, gabinety terapeutyczne, zaplecze techniczne i administracyjne, szkołę dla pacjentów oraz miejsce schronienia na poziomie minus 1.

Kompleksowa opieka dla najmłodszych pacjentów

Nowa placówka ma zapewnić dzieciom kompleksową pomoc - od szybkiej diagnozy, przez terapię, aż po rehabilitację. Prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreśla, że inwestycja odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę medyczną w regionie i stworzy warunki dostosowane do długich pobytów dzieci w placówce.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski zwraca uwagę, że projekt wpisuje się w wieloletnią tradycję leczenia chorób reumatycznych w Sopocie oraz stanowi część kompleksu Centrum Opieki Geriatrycznej PCR.

Jedyny taki ośrodek w regionie

Prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego Kinga Kozicka podkreśla, że nowa placówka będzie jedynym ośrodkiem w regionie oferującym tak szeroką i skoordynowaną opiekę dzieciom z chorobami reumatycznymi, także z województw ościennych. Nowoczesne centrum ma spełniać najwyższe europejskie standardy w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Koszt budowy centrum wyniesie około 40 mln zł. Projekt finansowany jest ze środków samorządu województwa pomorskiego (prawie 17 mln zł), miasta Sopotu (blisko 5 mln zł) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (18 mln zł). Rozpoczęcie budowy planowane jest na koniec przyszłego roku, a zakończenie na koniec 2028 roku.