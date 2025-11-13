Warszawscy ogrodnicy z Zarządu Zieleni rozpoczęli walkę z niebezpiecznym, inwazyjnym gatunkiem drzewa - bożodrzewem gruczołkowatym. Ten pochodzący z Chin i północnego Wietnamu gatunek od lat rozprzestrzenia się w stolicy, powodując poważne szkody w infrastrukturze miejskiej.

Warszawscy ogrodnicy z Zarządu Zieleni walczą z inwazyjnym gatunkiem drzewa – bożodrzewem gruczołkowatym. / Zarząd Zieleni Warszawy / Facebook

Bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) od 2012 roku znajduje się na liście inwazyjnych gatunków obcych, które stanowią zagrożenie dla Unii Europejskiej.

Drzewo to, wprowadzone do Polski sztucznie, szczególnie upodobało sobie tereny silnie przekształcone przez człowieka. Jego obecność jest coraz bardziej odczuwalna w Warszawie.

„W związku z obserwowanym zagrożeniem regularnie usuwamy samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego, także te, które osiągnęły już znaczne rozmiary” - poinformował Zarząd Zieleni.



Szybkie rozprzestrzenianie i realne zagrożenie

Bożodrzew rozmnaża się zarówno przez nasiona, jak i odrosty korzeniowe. Dorosłe drzewo potrafi wyprodukować nawet 200-300 tysięcy nasion rocznie.

Roślina ta wykazuje wyjątkowe zdolności do regeneracji i rozprzestrzeniania się. Dotychczas niskie temperatury i długie zimy ograniczały jej ekspansję, jednak ostatnie łagodne zimy sprzyjają szybkiemu rozrostowi tej rośliny.

„Ze względu na wysokie temperatury zimą w ostatnich latach obserwujemy na terenie Warszawy znaczne rozprzestrzenienie się osobników tego gatunku” – przekazał Zarząd Zieleni.

Zagrożenie dla infrastruktury i środowiska

Bożodrzew gruczołkowaty stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla miejskich terenów zielonych, ale także dla infrastruktury. Jego korzenie mogą bowiem uszkadzać nawierzchnie, infrastrukturę kanalizacyjną oraz fundamenty budynków.

„Drzewo to ze względu na silny wzrost korzeni niszczy nawierzchnie, infrastrukturę kanalizacyjną i fundamenty budynków” - wyjaśnił Zarząd Zieleni.

Specjaliści ostrzegają, że jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania, bożodrzew może przedostać się poza granice miast, zagrażając naturalnym ekosystemom, zwłaszcza dolinom rzecznym.



Władze miasta zapewniają, że na usunięcie bożodrzewu gruczołkowatego nie jest wymagane żadne zezwolenie, niezależnie od wieku czy stanu drzewa. To ma ułatwić skuteczną walkę z tym niebezpiecznym gatunkiem i ograniczyć jego dalsze rozprzestrzenianie się na terenie Warszawy.