Prezydent Karol Nawrocki rozszerza grono swoich doradców. W Belwederze powołano Radę Klimatu i Środowiska, której skład, podobnie jak w przypadku Rady Nowych Mediów, może wywołać kontrowersje. W sprawach środowiska Nawrockiemu będą doradzać m.in. myśliwi z Marcinem Możdżonkiem, prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, na czele.

W ubiegłym tygodniu na oficjalnej stronie prezydenta pojawiła się informacja o powołaniu Rady Nowych Mediów. Sporo dyskusji wśród polityków i mediów wywołało powołanie do niej Pawła Swinarskiego posądzanego o szerzenie rosyjskiej dezinformacji.

Dziś Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że powołano kolejny zespół doradców - Radę Klimatu i Środowiska przy Prezydencie RP. Znalazło się w niej 38 osób.

Do zadań nowej rady będzie należało "wypracowywanie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz uwzględniania długofalowych interesów państwa" - czytamy w komunikacie.

Kto znalazł się w prezydenckim gremium?

W uroczystości powołania Rady uczestniczył zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz. Akty powołania członkom Rady wręczył podsekretarz stanu w KPRP Mateusz Kotecki. Radą będzie kierował były wiceminister środowiska, a później klimatu za rządów PiS i pełnomocnik rządu ds. rozwoju wydobycia węglowodorów Sławomir Mazurek. To człowiek, który pełnił też funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W prezydenckiej Radzie są też myśliwi z prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Marcinem Możdżonkiem na czele. "To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Oficjalnie dołączyłem do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. Dziękuję Panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie - obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie" - napisał polityk wchodzącej w skład Konfederacji Nowej Nadziei.

W zespole jest też myśliwy i lekarz weterynarz związany z SGGW Maciej Perzyna. "Dobić sarnę nożem? - źle. Pozwolić by z jelitami na wierzchu leżała kilka godzin, po czy wieźć ją z tymi jelitami samochodem na śmierć 30 km dalej - !! Lewacka logika jest jak świnka morska, ani świnia, ani morska.." - takim wpis do ostatniego nagrania na temat dobijania zwierząt i hejtu na myśliwych dodał Perzyna na Facebooku.

Kolejnym myśliwym w tym gronie jest biolog, członek Instytutu Ochrony Przyrody Państwowej Akademii Nauk Henryk Okarma, który przez lata prowadził badania nad populacją wilka. Okarma reprezentował środowisko myśliwych w zespole ds. reformy łowiectwa. Badacz jest też przewodniczącym Komisji Naukowej Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ.

Prezydent do Rady powołał też prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Dariusza Gwiazdowicza, którego z Komisji Naukowej Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ na początku roku odwołano. Gwiazdowicz jest obecnie stałym doradcą Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. "To specjalista nauk leśnych, od lat zajmujący się ochroną przyrody w obszarze leśnictwa i łowiectwa. Jego wiedza, doświadczenie i praktyczne podejście do zarządzania środowiskiem niezwykle przyda się w naszej pracy" - pisała o nim posłanka PSL, która również jest myśliwą, Urszula Pasławska.

"Powołanie do Rady Klimatu i Środowiska przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wyraz uznania dla kompetencji, doświadczenia oraz dotychczasowego zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. To także zobowiązanie do podejmowania odpowiedzialnych decyzji mających realny wpływ na sprawy naszej Ojczyzny" - napisał prezydent Karol Nawrocki w aktach powołania.

Oto pełen skład Rady Klimatu i Środowiska przy Prezydencie RP

1. Sławomir Mazurek,

2. Beata Bartuś-Jarno,

3. Bogdan Brzeziecki,

4. Roman Bzdyk,

5. Dariusz Całus,

6. Jarosław Cebulski,

7. Grzegorz Chocian,

8. Szymon Gajda,

9. Ryszard Gliwiński,

10. Małgorzata Golińska,

11. Krzysztof Gołębiewski,

12. Grzegorz Grzywaczewski,

13. Dariusz Gwiazdowicz,

14. Jacek Hilszczański,

15. Magdalena Kapuścińska,

16. Maria Mąka-Miros,

17. Zbigniew Mirek,

18. Marcin Możdżonek,

19. Roman Niżnikowski,

20. Henryk Okarma,

21. Janusz Olejnik,

22. Mirosław Parol,

23. Jacek Pauli,

24. Maciej Perzyna,

25. Marek Rembisz,

26. Adam Roczniak,

27. Paweł Rusiecki,

28. Bartłomiej Rutkowski,

29. Marek Ryszka,

30. Paweł Sałek,

31. Paweł Skrzydlewski,

32. Jarosław Socha,

33. Paweł Szczygieł,

34. Robert Szewczyk,

35. Andrzej Tomek,

36. Natalia Wysocka,

37. Piotr Zacharczuk,

38. Grażyna Zagrobelna.