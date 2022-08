Most Stągiewny w Gdańsku został dziś w pełni otwarty po zakończonej modernizacji. Od miesiąca mostem mogą poruszać się piesi. Dziś po przekształceniu w most zwodzony, przepłynęły pod nim pierwsze jednostki żeglugi.

Otwarcie zmodernizowanego Mostu Stągiewnego / Urząd Miasta Gdańska /

Most Stągiewny jest ważnym punktem komunikacyjnym w historycznym centrum Gdańska. Ulica Stągiewna - jako deptak - to przedłużenie ulicy Długiej i Długiego Targu. Wieńczy ją most, po którym można swobodnie przejść z Wyspy Spichrzów na drugi brzeg Motławy - do ulic Szafarnia, przy której znajduje się Marina Gdańska oraz ulica Długie Ogrody.

Co ważne, dzięki inwestycji możliwe było powiększenie mariny na Motławie. Teraz zacumować może tam o 60 łodzi więcej. Do tej pory przystań jachtowa ciągnęła się od Ołowianki do Mostu Stągiewnego. Teraz, jachty będą mogły zacumować, także po południowej stronie mostu. Jest to możliwe dzięki przekształceniu Mostu Stągiewnego w przeprawę zwodzoną, pod którym przepłynąć od dzisiaj może tak zwana mała flota. W tym przypadku są to głównie jachty.

Most dla spacerowiczów został zamknięty na początku październiku 2021 roku. Od tego czasu, aby dostać się na drugą stronę Nowej Motławy, piesi przechodzili tymczasową kładką poprowadzoną nad Motławą. Znajduje się ona kilkadziesiąt metrów od Mostu Stągiewnego. Powstała na ruinach, nieodbudowanego po wojnie Mostu Rogoźników. Kładka ma zostać zdemontowana do końca miesiąca.

Co ciekawe Most Stągiewny przed wojną był już mostem zwodzonym, a do tego biegła po nim linia tramwajowa prowadząca z Głównego Miasta na Stogi.

autor: Stanisław Pawłowski