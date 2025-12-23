Saas-Fee - niewielka, malownicza miejscowość w szwajcarskich Alpach - od lat przyciąga fanów zimowych sportów i... miłośników świątecznego hitu "Last Christmas" zespołu Wham!. To właśnie tutaj, w otoczeniu ośnieżonych szczytów, powstał kultowy teledysk, który co roku króluje w grudniowych playlistach.

Miejscowość Saas-Fee / Shutterstock

Saas-Fee to malownicza miejscowość w szwajcarskich Alpach, znana z teledysku "Last Christmas" zespołu Wham!.

Fani hitu mogą zobaczyć słynną chatę Chalet Schliechte, która pojawiła się w klipie, oraz zwiedzić wnętrza Chalet Tita - obecnie centrum kulturalnego.

W Saas-Fee działa kolej linowa Felskinn i hotel Walliserhof, gdzie zatrzymał się zespół Wham! podczas nagrań.

W miejscowości organizowane są tematyczne spacery śladami teledysku "Last Christmas".

Śladami "Last Christmas"

Dla wielu osób Saas-Fee to przede wszystkim sceneria z teledysku Wham!. Fani utworu wciąż mogą zobaczyć słynną chatę Chalet Schliechte, która pojawiła się w klipie podczas śnieżnej bitwy. Drewniany domek znajduje się na skraju wioski i pozostaje własnością prywatną.

Wnętrza, które widzimy w teledysku, nagrywano natomiast w pobliskim Chalet Tita - dziś to centrum kulturalne, dostępne dla zwiedzających.

W Saas-Fee wciąż działa kolej linowa Felskinn, którą podróżował George Michael, a także hotel Walliserhof, w którym zespół zatrzymał się na czas zdjęć. Dla tych, którzy chcą poczuć klimat teledysku, przygotowano specjalne spacery tematyczne po miejscowości.

Kurort bez samochodów i z widokiem na czterotysięczniki

Saas-Fee to nie tylko muzyczne wspomnienia. Miejscowość położona jest w otoczeniu aż osiemnastu czterotysięczników, a jej tereny narciarskie rozciągają się od 1800 do 3600 m n.p.m. To gwarancja śniegu przez większą część roku i raj dla miłośników białego szaleństwa. W samej dolinie Saastal czeka na narciarzy i snowboardzistów aż 150 km tras, z czego 100 km w samym Saas-Fee.

Kurort jest wolny od ruchu samochodowego - prywatne auta zostawia się na parkingu przy wjeździe do wioski, a po miejscowości poruszają się tylko elektryczne taksówki i małe autobusy.

Nie tylko zima - atrakcje przez cały rok

Saas-Fee zachwyca także poza sezonem zimowym. Latem region staje się mekką dla miłośników pieszych wędrówek, kolarstwa górskiego i wspinaczki. Jedną z największych atrakcji jest możliwość karmienia świstaków, które od maja do października chętnie podchodzą do turystów. Specjalne torebki z karmą można kupić w lokalnym punkcie informacji turystycznej.

Warto wspomnieć także o restauracji Allalin, położonej na wysokości 3500 m n.p.m. To najwyżej położona obrotowa restauracja na świecie - w ciągu godziny wykonuje pełen obrót, oferując niepowtarzalne, panoramiczne widoki na alpejskie szczyty i regionalne przysmaki.