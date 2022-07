Zarządzający autostradą A1, chcą zredukować do zera liczbę śmiertelnych wypadków na tej drodze. Przygotowali specjalną akcję profilaktyczną, która przez całe wakacje będzie prowadzona w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) na płatnym odcinku autostrady.

Bramki na autostradzie A1 / Shutterstock

Hasło akcji to "Licz do zera". Wydarzenia adresowane do kierowców odbywać będą się w kolejne weekendy wakacji. Za każdym razem w innym Miejscu Obsługi Podróżnych, ale zawsze na trasie prowadzącej od węzła Rusocin pod Gdańskiem w kierunku Łodzi.

Akcja "Licz do zera" to szansa, aby podczas interaktywnej zabawy sprawdzić się i poznać na własnej skórze, że nietrudno jest unikać wypadków. Kierowcy zakładając specjalne gogle będą mogli zobaczyć świat bardzo zmęczonym wzrokiem, ocenić swój refleks na refleksomierzu, przyjrzeć się obrazowo realnej bezpiecznej odległości między pojazdami oraz sprawdzić w grze animowanej, jak wiele bodźców z drogi umyka naszej uwadze, gdy zajmujemy się telefonem - mówi Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company, spółki zarządzającej koncesjonowanym odcinkiem autostrady A1.

Dla dzieci przygotowano inną atrakcję. To ogromnych rozmiarów plenerowa planszówka "Zielona podróż". Uczestnicy gry sami są "pionkami". Zabawa porusza tematy proekologicznych zachowań i bezpieczeństwa w podróży.

Najczęstszymi przyczynami wypadków, na które wskazują zarządzający autostradą są: niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, niezachowanie bezpiecznej odległości, rozpraszanie uwagi kierowcy urządzeniami elektronicznymi i zmęczenie za kierownicą.

W 2021 roku na AmberOne doszło do 51 wypadków, w których rannych zostały 74 osoby, a 6 zmarło. Z kolei od początku tego roku do maja, doszło tam do 14 wypadków. Jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych.

Akcje będą prowadzone w soboty, jeżeli pogoda na to nie pozwoli mają być przenoszone na niedziele.

Planowany harmonogram:

02.07 - MOP MALANKOWO

09.07 - MOP KLESZCZEWKO

16.07 - MOP MALANKOWO

23.07 - MOP OLSZE

30.07 - MOP OLSZE

06.08 - MOP KLESZCZEWKO

13.08 - MOP KLESZCZEWKO

15.08 - MOP OLSZE

20.08 - MOP MALANKOWO

27.08 - MOP OLSZE

autor: Stanisław Pawłowski