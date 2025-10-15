Polska pełna jest niezwykłych miejsc, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Najnowsza edycja plebiscytu Cuda Polski 2025 wyłoniła 16 wyjątkowych lokalizacji – po jednej z każdego województwa – które zachwycają nie tylko swoim pięknem, ale i niepowtarzalną historią. W tegorocznym głosowaniu udział wzięło blisko 200 tysięcy osób, udowadniając, jak bardzo Polacy kochają odkrywać swój kraj i doceniają jego różnorodność.

Wybrano Cuda Polski 2025 / Shutterstock

National Geographic Traveler wybrał nowe Cuda Polski 2025.

W tegorocznym plebiscycie zanotowano rekordowe zainteresowanie - wiele osób i lokalnych społeczności aktywnie promowało swoje ulubione miejsca.

W zestawieniu było 48 nominowanych miejsc. W drodze głosowanie wybrano 16 - po jednym z każdego województwa.

Nowe Cuda Polski 2025 wybrali czytelnicy i redakcja National Geographic Traveler.

Tegoroczna edycja plebiscytu okazała się prawdziwym świętem miłośników podróży po Polsce. Wśród 48 nominowanych lokalizacji znalazły się zarówno spektakularne przestrzenie naturalne, malownicze szlaki i urokliwe miasteczka, jak i niezwykłe obiekty kultury oraz historii.

Już na etapie głosowania odnotowaliśmy rekordowe zainteresowanie: zarówno liczba oddanych głosów, jak i intensywność dyskusji w mediach lokalnych i ogólnopolskich przekroczyły nasze oczekiwania. Widzieliśmy, jak społeczności z całej Polski mobilizowały się, by promować miejsca, które kochają i uważają za swoje "małe cuda". Wierzymy, że zwycięskie (i nominowane) miejsca otrzymują dodatkowy impuls do rozwoju i promocji swoich lokalnych skarbów. Ale równie istotne jest to, że tysiące osób spoza regionów zainteresowało się tymi miejscami — że pojawiły się plany podróży, dyskusje, pomysły na dalszą eksplorację Polski - podkreśla Łukasz Załuski, redaktor naczelny "National Geographic Polska".

Wielu uczestników plebiscytu podkreślało, że to właśnie lokalne społeczności są największą siłą napędową promocji regionalnych atrakcji. Dzięki ich zaangażowaniu nieznane dotąd miejsca mają szansę zaistnieć na turystycznej mapie Polski.

Frombork - Cud Polski z woj. warmińsko-mazurskiego / Shutterstock

Inspiracja do podróży i odkrywania nieznanego

Każde z wyróżnionych miejsc opowiada własną, niepowtarzalną historię i zachęca do odkrywania zarówno podczas krótkich weekendowych wyjazdów, jak i dłuższych podróży po kraju.

Wielkie gratulacje dla wszystkich tegorocznych zwycięzców! Ten plebiscyt to dla mnie dowód, że w każdym regionie Polski kryje się coś wyjątkowego - coś, co potrafi nas zachwycić, zaskoczyć i zainspirować do dalszej podróży. Cuda Polski pokazują, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by doświadczyć niezwykłych emocji i spotkać prawdziwe piękno - zaznacza Michał Cessanis, redaktor prowadzący National Geographic Traveler i ambasador plebiscytu.

Wyróżnienie w plebiscycie to nie tylko prestiż, ale także szansa na dalszy rozwój i promocję regionu. Tytuł "Cud Polski 2025" może być wykorzystywany w działaniach marketingowych, przyciągając nowych turystów i budując silną markę lokalnych atrakcji.

Wzgórza Sokólskie - Cud Polski w woj. podlaskim / Shutterstock

Lista Cudów Polski 2025

Oto pełna lista zwycięzców tegorocznej edycji, którzy zdobyli tytuł "Cud Polski 2025":

Dolnośląskie - geopark Kraina Wygasłych Wulkanów;

- geopark Kraina Wygasłych Wulkanów; Kujawsko-pomorskie - Brzózki;

- Brzózki; Lubelskie - Muzeum Synagogalne we Włodawie;

- Muzeum Synagogalne we Włodawie; Lubuskie - zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu;

- zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu; Łódzkie - muzeum Pałac Saski w Kutnie;

- muzeum Pałac Saski w Kutnie; Małopolskie - cerkiew w Kwiatoniu;

- cerkiew w Kwiatoniu; Mazowieckie - Szydłowiec;

- Szydłowiec; Opolskie - miasto Brzeg;

- miasto Brzeg; Podkarpackie - zamek w Krasiczynie;

- zamek w Krasiczynie; Podlaskie - Wzgórza Sokólskie;

- Wzgórza Sokólskie; Pomorskie - zatopiony las koło Czołpina;

- zatopiony las koło Czołpina; Śląskie - sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu;

- sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu; Świętokrzyskie - grodzisko w Stradowie;

- grodzisko w Stradowie; Warmińsko-mazurskie - Frombork;

- Frombork; Wielkopolskie - Wzgórze Lecha w Gnieźnie;

- Wzgórze Lecha w Gnieźnie; Zachodniopomorskie - Barlinek.

Barlinek - Cud Polski z woj. zachodniopomorskiego / Shutterstock

Polska pełna nieodkrytych skarbów

Lista Cudów Polski 2025 to nie tylko przewodnik po najpiękniejszych miejscach kraju, ale także inspiracja do własnych podróży i odkrywania nieznanych zakątków. Każdy region skrywa swoje "małe cuda", które czekają na odkrycie przez kolejnych miłośników przygód.

Jeśli szukasz pomysłu na niezapomnianą podróż po Polsce, koniecznie zaplanuj wizytę w jednym z tegorocznych Cudów Polski. To doskonała okazja, by przekonać się, jak niezwykły i różnorodny jest nasz kraj.